W Żaganiu w klubie Czarnej Dywizji w sposób muzyczny uczczono Święto Wojska Polskiego. Sala widowiskowa placówki wypełniona była do ostatniego miejsca. W patriotycznym koncercie wystąpili muzycy z orkiestry wojskowej i soliści. Gościnnie zaprezentował się także znany tenor, dyrygent i kompozytor Sylwester Targosz-Szalonek.

W repertuarze znalazły się utwory o tematyce wojskowej, ale i inne melodie. Muzycy zachęcali do wspólnego śpiewania. – To nasze radosne podziękowanie tym, którzy na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka. Gość specjalny wydarzenia podkreślił, że takie spotkania z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej mają dla niego wymiar sentymentalny. – Mój dziadek był żołnierzem generała Maczka. To ważne, aby uczcić przy takich okazjach wcześniejsze i obecne pokolenia wojskowych – zaznacza Sylwester Targosz-Szalonek: