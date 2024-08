Jak podał w środę (7 sierpnia) PAP por. Paweł Biskupik, rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas kontroli hondy na drodze w powiecie żarskim zatrzymanych zostało czworo migrantów. Przewoził ich 46-letni obywatel Ukrainy.

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek. Strażnicy Graniczni z Tuplic na drodze w powiecie żarskim zatrzymali do kontroli osobową hondę.

– Za kierownicą siedział 46-letni obywatel Ukrainy, który przewoził czworo nielegalnych migrantów z Afganistanu i Somalii

– powiedział por. Biskupik.

Cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

– Trzech mężczyzn oraz kobietę zatrzymano za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej

– podał por. Biskupik.

Pogranicznicy wszczęli wobec nich postępowanie w sprawie powrotu. Migranci zostali objęci dozorem SG.

Ukrainiec został zatrzymany. „46-latek usłyszał zarzuty przemytu imigrantów, ale nie przyznał się” – powiedział por. Biskupik.

Na poczet przyszłej grzywny zabezpieczono 2,4 tys. zł. Wydana została również decyzja o zobowiązaniu powrotu mężczyzny do Ukrainy. „Na mężczyznę nałożono dodatkowo pięcioletni zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen” – powiedział por. Biskupik. Grozi mu do 8 lat więzienia.