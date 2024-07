Trzech obcokrajowców, którzy otrzymali odmowy wjazdu do Niemiec, zatrzymali w Słubicach funkcjonariusze SG. Młodzi mężczyźni pochodzący z Afryki przebywali w naszym kraju nielegalnie – poinformował we wtorek (30 lipca) rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Do czasu wydania decyzji zobowiązujących obcokrajowców do wyjazdu z Polski, zostali oni umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Do zatrzymania migrantów w wieku od 20 do 24 lat, pochodzących z Konga, Mali i z Senegalu, doszło w poniedziałek. Mężczyźni otrzymali odmowy wjazdu do Niemiec, po czym pieszo przekroczyli granicę z Niemiec do Polski.

– W wyniku kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemcy nie mieli żadnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium naszego kraju

– powiedział rzecznik.