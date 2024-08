Około 50 osób do służby może w tej chwili przyjąć Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. To nie skutek braku zainteresowania służbą w tej formacji, ale duża rotacja kadry, więc nabór do straży granicznej jest ciągły. Jak mówi porucznik Paweł Biskupik podstawowe warunki przyjęcia do formacji są oczywiste – polskie obywatelstwo, niekaralność i dobry stan zdrowia.

– Korzyści jednak są wielorakie, bo to przyjęty do służby kandydat decyduje, który zakres naszej działalności go interesuje i może go wybrać – mówi rzecznik komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Chętni mogą zasięgać informacji i składać dokumenty nie tylko w siedzibie oddziału w Krośnie Odrzańskim, ale także w 11 placówkach straży granicznej w zachodniej Polsce.