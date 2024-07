Pod koniec jej pierwszej części – w 105. minucie spotkania – faworyci mieli wymarzoną okazją. Po faulu na Diogo Jocie włoski sędzia Daniele Orsato podyktował rzut karny. Do piłki podszedł oczywiście Ronaldo. Stadion ucichł, słynny zawodnik wziął rozbieg i… nie zdobył bramki. Jego strzał znakomicie obronił Oblak.

Doszło do tego dopiero w 55. minucie, jednak z uderzeniem Ronaldo z rzutu wolnego, znów bardzo mocnym, poradził sobie Jan Oblak.

To oznaczało, że w pierwszej połowie Portugalczycy… nie oddali żadnego celnego strzału.

Stołeczny dziennik “A Bola” zastanawia się tymczasem, na ile Portugalia jest silną ekipą, aby sprostać w ćwierćfinale ME ekipie Francji, która w innym wtorkowym spotkaniu pokonała 1:0 reprezentację Belgii.

– Zabrakło przede wszystkim bramek. Z wyjątkiem spotkania z Turcją nasza ofensywa podczas tego turnieju męczy się, jest nieskuteczna i zmusza swoich kibiców do przeżywania ogromnych cierpień

Portugalscy komentatorzy zgodnie wskazują, że Portugalia mogła zapewnić sobie awans do ćwierćfinału pod koniec pierwszej części dogrywki, kiedy Cristiano Ronaldo egzekwował rzut karny. Strzał kapitana Portugalii obronił słoweński bramkarz Jan Oblak, który w przeszłości bronił barw portugalskiej Benfiki Lizbona.

– podsumował wtorkowy pojedynek we Frankfurcie sportowy dziennik “Record”.

– To Costa wprowadził nas do ćwierćfinału. Nasz golkiper pokazał dziś swoją wielkość

Klasyfikacja piłkarzy z największą liczbą występów w ME (* – piłkarz aktywny):

W drużynie Portugalii w spotkaniu 1/8 finału ze Słowenią we Frankfurcie nad Menem (0:0, karne 3-0) wystąpił także 41-letni Pepe, najstarszy ze wszystkich uczestników turnieju w Niemczech, który w klasyfikacji wszech czasów zajmuje drugie miejsce – rozegrał 22 mecze.

4. Mistrzostwa Europy 2024 – po raz 23. zdecydowały karne

Mecz 1/8 finału Portugalia – Słowenia był 23. spotkaniem w historii piłkarskich mistrzostw Europy, a pierwszym w tegorocznym turnieju, w którym do wyłonienia zwycięzcy konieczne okazały się rzuty karne. Portugalia zwyciężyła 3-0. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce było 0:0.

Poprzednio do serii „jedenastek” doszło w finale Euro 2021 (opóźnionym o rok z powodu pandemii), kiedy Włosi w ten sposób pokonali Anglię 3-2.

Italia to zresztą drużyna, w której spotkaniach najczęściej decydowały „jedenastki”. W lipcu 2021 roku stało się to już po raz siódmy, a piłkarze z Półwyspu Apenińskiego odnieśli w nich czwarte zwycięstwo.

Dwukrotnie karne zdecydowały w spotkaniach Polaków. Podczas Euro 2016 biało-czerwoni w 1/8 finału wyeliminowali w ten sposób Szwajcarię, a następnie w ćwierćfinale ulegli Portugalii, gdy „jedenastki” nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski.

Zanim niemiecki arbiter Karl Wald wpadł na pomysł, by w przypadku nierozstrzygniętego meczu o zwycięstwie decydowały rzuty karne, zdawano się na tzw. ślepy los i rzut monetą. W ten sposób m.in. w 1968 roku do finału ME awansowali Włosi.

Po raz pierwszy w ME rzuty karne wykonywano w 1976 roku i to od razu w finale. Techniczna „podcinka” Antonina Panenki zapewniła reprezentacji Czechosłowacji tytuł i przeszła do historii futbolu.

Mecze mistrzostw Europy rozstrzygane w rzutach karnych:

1976

finał: Czechosłowacja – RFN 2:2, 5-3 w karnych

1980

mecz o 3. miejsce: Czechosłowacja – Włochy 1:1, 9-8 w karnych

1984

półfinał: Hiszpania – Dania 1:1, 5-4 w karnych

1992

półfinał: Dania – Holandia 2:2, 5-4 w karnych

1996

ćwierćfinał: Anglia – Hiszpania 0:0, 4-2 w karnych

ćwierćfinał: Francja – Holandia 0:0, 5-4 w karnych

półfinał: Czechy – Francja 0:0, 6-5 w karnych

półfinał: Niemcy – Anglia 1:1, 6-5 w karnych

2000

półfinał: Włochy – Holandia 0:0, 3-1 w karnych

2004

ćwierćfinał: Portugalia – Anglia 2:2, 6-5 w karnych

ćwierćfinał: Holandia – Szwecja 0:0, 5-4 w karnych

2008

ćwierćfinał: Turcja – Chorwacja 1:1, 3-1 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania – Włochy 0:0, 4-2 w karnych

2012

ćwierćfinał: Włochy – Anglia 0:0, 4-2 w karnych

półfinał: Hiszpania – Portugalia 0:0, 4-2 w karnych

2016

1/8 finału: Polska – Szwajcaria 1:1, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Portugalia – Polska 1:1, 5-3 w karnych

ćwierćfinał: Niemcy – Włochy 1:1, 6-5 w karnych

2021

1/8 finału: Szwajcaria – Francja 3:3, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania – Szwajcaria 1:1, 3-1 w karnych

półfinał: Włochy – Hiszpania 1:1, 4-2 w karnych

finał: Włochy – Anglia 1:1, 3-2 w karnych

2024

1/8 finału: Portugalia – Słowenia 0:0, 3-0 w karnych