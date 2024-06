Piłkarze reprezentacji Gruzji wygrali w Gelsenkirchen 2:0 z Portugalią w trzeciej kolejce fazy grupowej Euro 2024. To największa niespodzianka mistrzostw Europy rozgrywanych w Niemczech.

Grupa F: Gruzja – Portugalia 2:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Chwicza Kwaracchelia (2), 2:0 Georges Mikautadze (57-karny).

Żółta kartka – Gruzja: Anzor Mekwabiszwili. Portugalia: Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Ruben Neves.

Sędzia: Sandro Schaerer (Szwajcaria). Widzów 49 616.

Gruzja: Giorgi Mamardaszwili – Otar Kakabadze, Giorgi Gwelesiani (76. Solomon Kwirkwelia), Guram Kaszia, Luka Loczoszwili (63. Giorgi Citaiszwili), Lasza Dwali – Giorgi Czakwetadze (81. Anzor Mekwabiszwili), Giorgi Koczoraszwili, Otar Kiteiszwili – Georges Mikautadze, Chwicza Kwaracchelia (81. Zuriko Dawitaszwili).

Portugalia: Diogo Costa – Antonio Silva (65. Nelson Semedo), Danilo Pereira, Goncalo Inacio – Diogo Dalot, Joao Neves (75. Matheus Nunes), Francisco Conceicao, Joao Palhinha (46. Ruben Neves), Pedro Neto (75. Diogo Jota) – Cristiano Ronaldo (65. Goncalo Ramos), Joao Felix.

Portugalczycy po zwycięstwach nad Czechami (2:1) i Turcją (3:0) byli już pewni awansu do 1/8 finału. Dlatego trener Roberto Martinez dokonał wielu zmian w składzie i dał szansę zawodnikom rezerwowym. Od początku zagrał jednak Cristiano Ronaldo, który jeszcze nie powiększył dorobku bramkowego na swoich szóstych mistrzostwach Europy.

W drugiej minucie Portugalczycy łatwo stracili piłkę w środku pola. Georges Mikautadze podał do wychodzącego na wolna pozycję Chwiczy Kwaracchelii, który 94. sekundzie otworzył wynik meczu. Była to piąta najszybciej strzelona bramka w historii piłkarskich ME. Rekordzistą został 15 czerwca Albańczyk Nedim Bajrami, który trafił do siatki w 23. sekundzie spotkania Włochami.

Ronaldo w 17. min oddał potężny strzał z rzutu wolnego, który został obroniony przez Giorgiego Mamardaszwilego. Potem Palinha spróbował z dystansu, lecz znowu gruziński bramkarz spisał się na medal.

W kolejnej sytuacji Francisco Conceicao trafił w boczną siatkę po dośrodkowaniu. Ronaldo był przytrzymywany za koszulkę i domagał się rzutu karnego, ale został ukarany żółtą kartką za protesty. Portugalczycy wciąż naciskali. Piłka po strzale Joao Felixa minęła lewy słupek.

Gruzini w 33. min wyprowadzili jeden z nielicznych kontrataków. Piłka po strzale Kwaracchelii wylądowała na bocznej siatce. Gra szybko przeniosła się w drugie pole karne. Ronaldo składał się do strzału, lecz w ostatniej chwili został zablokowany.

Pod koniec pierwszej połowy Felix zbiegł ze skrzydła do środka i lewą nogą uderzył po ziemi, lecz Mamardaszwili nie dał się zaskoczyć. Następnie gruziński golkiper wybił piłkę, która po rzucie rożnym zmierzała w światło bramki. Portugalczycy przed przerwą posiadali piłkę przez 71 procent czasu gry, wymienili 400 podań, wywalczyli pięć rzutów rożnych, ale nie przełożyło się to na zdobycz bramkową.

Reprezentacja Portugalii z animuszem zaczęła drugą część meczu. Ronaldo oddał strzał po rzucie rożnym, ale trafił w plecy gruzińskiego obrońcy.

W 50. min Kwaracchelia mógł podwyższyć na 2:0, lecz nie trafił czysto w piłkę po dośrodkowaniu, co ułatwiło interwencję Diogo Costy. Potem Diogo Dalot przymierzył idealnie w okienko bramki, lecz fenomenalna interwencja Mamardaszwilego uratowała Gruzinów.

Chwilę potem Antonio Silva popełnił faul w polu karnym, a Georges Mikautadze w 57. min z rzutu karnego podwyższył na 2:0. Strzelił pewnie w prawy dolny róg bramki.

Wściekły Ronaldo opuścił boisko w 66. min. 39-latek w trzecim meczu na Euro 2024 nie strzelił gola, więc nie poprawił swojego rekordu. Zastąpił go Goncalo Ramos.

W doliczonym czasie Felix podał w pole karne do Nelsona Semedo, lecz Mamardaszwili był niezawodny. Gruziński bramkarz obronił też strzał Dalota.

Mikautadze z trzema golami jest liderem klasyfikacji strzelców Euro 2024. Zdobywał też bramki w meczach z Turcją (1:3) i Czechami (1:1). Grupę F z dorobkiem sześciu punktów wygrali Portugalczycy. Drugie miejsce z sześcioma punktami zajęła Turcja, a trzecie z czterema – Gruzja. Czesi z jednym punktem żegnają się z turniejem.

Debiutująca w mistrzostwach Europy Gruzja awansowała do fazy pucharowej. W 1/8 finału Portugalia zmierzy się ze Słowenią, Turcja z Austrią, a Gruzja z Hiszpanią.