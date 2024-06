Przed biało-czerwonymi ostatni występ w Niemczech. Po porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) zagrają we wtorek w Dortmundzie z Francją (godz. 18). W południe kadra Michała Probierza przeprowadziła ostatni trening w Hanowerze. W trakcie zajęć pożegnał się z kolegami Kamil Grosicki. 94-krotny reprezentant kończy karierę w barwach narodowych.

Znacznie ciekawsza okazała się druga połowa. W 54. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Chorwacji po zagraniu ręką Davide Frattesiego. Do wykonania „jedenastki” podszedł Luka Modric, ale strzelił lekko i Donnarumma obronił.

Włosi do meczu przystępowali ze świadomością, że nie mają już szans na pierwsze miejsce w grupie, a drugie, także premiowane awansem gwarantował im remis. Chorwaci natomiast potrzebowali zwycięstwa, jeśli nie chcieli liczyć na serię korzystnych dla nich wyników w innych spotkaniach.

Broniący tytułu mistrzów Europy piłkarze Włoch zremisowali w Lipsku z Chorwacją 1:1 i awansowali do fazy pucharowej Euro 2024. W 1/8 finału ich rywalami będą Szwajcarzy.

2. Rozstrzygnięcia w „grupie śmierci”

O godzinie 21 rozpoczęły się dwa ostatnie spotkania grupy B, zwanej „grupą śmierci”, w piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech. Awans z pierwszego miejsca zapewniony ma Hiszpania, ale pozostałe ekipy – Włochy, Chorwacja i Albania – mogły zająć każdą inną pozycję.

Hiszpanie, po efektownych zwycięstwach nad Chorwacją 3:0 i broniącymi tytułu Włochami 1:0, już ze spokojem mogą podejść do starcia z Albanią w Duesseldorfie. Selekcjoner Luis de la Fuente zapowiedział, że da szansę wystąpić piłkarzom, którzy do tej pory w Niemczech grali krócej lub w ogóle nie pojawili się na boisku.

Tymczasem Albania, w razie zwycięstwa, miała szansę zająć drugie miejsce w grupie, choć do tego konieczne było jeszcze odpowiednie rozstrzygnięcie drugiego meczu. Nawet jeśli byłaby trzecia, z czterema punktami najprawdopodobniej nie miałaby problemu z awansem do 1/8 finału. Teoretycznie był on możliwy także w przypadku remisu z Hiszpanią i pod warunkiem, że Chorwacja nie wygra z Włochami.

– Niektórzy myśleli, że będziemy tracić po trzy albo cztery gole w każdym meczu, a jednak wciąż tu jesteśmy, wciąż liczymy się w tym turnieju

– cieszył się brazylijski selekcjoner Albanii Sylvinho, cytowany w serwisie uefa.com.

W drugiej parze o dalszy byt w turnieju powalczą w Lipsku Chorwaci oraz Włosi. Italii do awansu z drugiego miejsca w grupie wystarczył remis, i to bez względu na wynik meczu Hiszpanii z Albanią. Chorwacja teoretycznie mogła myśleć o awansie z trzeciej pozycji nawet w przypadku podziału punktów (o ile Albania przegrałaby z Hiszpanią), choć do takiego rozstrzygnięcia musiałoby się przyczynić wiele innych czynników.

Zwycięstwo mogło dać Chorwatom drugie lub trzecie miejsce w grupie, ale tak czy inaczej cztery punkty powinny wystarczyć do awansu do fazy pucharowej.