Po meczu Hiszpania – Włochy (1:0) powiedzieli:

Luciano Spalletti (trener reprezentacji Włoch):

– Kiedy mieliśmy trzech, czterech świeższych piłkarzy, udało nam się zachować większość intensywność, częściej odbierać piłkę daleko od naszej bramki, stwarzać sytuacje, które mogły nam dać wyrównanie. Ale rywale byli od nas znacznie silniejsi i wygrali zasłużenie. Niektórzy piłkarze nie zdołali w stu procentach zregenerować się. Kiedy nogi nie działają, charakter i osobowość nie mają znaczenia. Pozwoliliśmy Hiszpanom kompletnie zdominować to spotkanie i sprawiliśmy, że było to dla nich komfortowe.

Luis de la Fuente (trener reprezentacji Hiszpanii):

– Myślę, że byliśmy lepsi w każdym elemencie gry. Jestem bardzo dumny z tego wyniku i ze sposobu, w jaki wygraliśmy ten mecz. Ale to wymagający turniej i im dalej zajdziemy, tym więcej nasi przeciwnicy będą o nas wiedzieć. Wierzę, że nie ma lepszego zespołu niż nasz, ale musimy dalej ciężko pracować, pozostać na ziemi i nie tracić czujności. W następnym meczu będziemy mieli okazję trochę „odświeżyć” drużynę, ale i tak chcemy go wygrać i nie zamierzamy wyświadczać nikomu żadnych przysług. Mamy światowych klasy piłkarzy, którzy jeszcze w tym turnieju nie zagrali, i oni też chcą pokazać, co potrafią. Spróbujemy dokonać paru zmian i dać szansę tym, którzy grali krócej. Tak czy inaczej, Albania będzie wymagającym przeciwnikiem.