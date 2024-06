Po meczu Turcja – Gruzja (3:1) powiedzieli:

Willy Sagnol (trener reprezentacji Gruzji):

– Mam mieszane odczucia. Stworzyliśmy wiele okazji do strzelenia gola. Nie chcę oceniać czy zasłużyliśmy na więcej, ponieważ piłka nożna nie jest sprawiedliwa. Liczyliśmy na lepszy start, ale jestem dumny z moich zawodników. Szybko się uczymy i rozwijamy jako zespół. Arda Guler to wielki talent. Gdy zdobędzie więcej doświadczenia, to będzie jeszcze lepszy.

Vincenzo Montella (trener reprezentacji Turcji):

– To był mecz godny finału. Nasi kibice byli wspaniali, nawet gdy było ciężko. To zwycięstwo również należy do nich. Dziś kończę 52 lata, więc był to najlepszy prezent, jaki mogłem otrzymać.