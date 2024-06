Afera Red is Bad, afera Funduszu Sprawiedliwości, afera wokół wydatków Funduszu Patriotycznego, afera wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Niemal co tydzień do mediów trafiają nowe informacje na temat domniemanych nieprawidłowości z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy. Wspólny mianownik, który łączy te sprawy towykorzystywanie olbrzymich sum publicznych pieniędzy. Według wielu opinii środki publiczne wykorzystywane były do budowania własnych politycznych wpływów. Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała zawiadomienie z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Funduszu Sprawiedliwości — podało w środę PAP Krajowe Biuro Wyborcze. . Minister Adam Bodnar chce, by PKW sprawdziła, czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości były zgodne z zawartymi w Kodeksie wyborczym zasadami finansowania kampanii wyborczych. Czy można skutecznie zabezpieczyć środki publiczne przed nieuczciwym ich wykorzystaniem. Jak zwiększyć transparentność ich wydawania?

Pyta Daniel Rutkowski

