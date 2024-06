Marszałek Szymon Hołownia zaznaczył na spotkaniu z rolnikami, że nie może składać obietnic w imieniu rządu, ale to w Sejmie powstają rozwiązania legislacyjne, więc ważne jest dla niego, by wysłuchać tych, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów. Rząd podejmuje decyzje, ale one często wykluwają się w Sejmie – podkreślił.

Marszałek Sejmu wraz z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz spotkał się w poniedziałek (3 czerwca) z przedstawicielami rolników i branży rolno-spożywczej. Pomysł zorganizowania, podczas którego przedstawiciele różnych stron będą mogli porozmawiać zrodził się w lutym po rozmowie marszałka z reprezentantami rolników, którzy protestowali wówczas przed Sejmem.

– Rząd jest miejscem, w którym się podejmuje decyzje, natomiast w Sejmie często te decyzje się wykluwają. My tu nie będziemy zastępować rządu. Ja nie będę składał żadnych obietnic w imieniu premiera ani ministrów

– powiedział Hołownia na spotkaniu z rolnikami.

Podkreślił, że zależało mu, aby „spotkać i wysłuchać ludzi, którzy mogą doprowadzić do tego, że problemy realnie zostaną rozwiązane” oraz by wsłuchać się w to co Sejm może „z tego wziąć do siebie”.

– Czy potrzebujecie od nas takich, a nie innych rozwiązań legislacyjnych, takiego a nie innego trybu pracy, a może potrzebujecie wysłuchań społecznych, obywatelskich

– mówił marszałek Sejmu do uczestników spotkania.

Przedstawił też pomysł, aby tak jak minister spraw zagranicznych przedstawia doroczną informację o założeniach i zadaniach polityki zagranicznej, tak minister rolnictwa raz w roku prezentował w Sejmie informację na temat stanu polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Hołownia mówił też o zmianach w polityce rolnej w Polsce, m.in. w kwestii tranzytu produktów rolnych z Ukrainy.

– Ministerstwo Rolnictwa informuje, że w kwietniu tranzyt pszenicy, kukurydzy, rzepaku zmniejszył się dwukrotnie w stosunku do drugiej połowy 2023 roku. Jest ograniczony wywóz cukru na nasz rynek. Jest utrzymane embargo dla licznych produktów rolnych

– stwierdził marszałek Sejmu.