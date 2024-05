Podkreślił, że to przez Zielony Ład rosną ceny energii, co powoduje ubożenie społeczeństwa.

– Co z nami zrobiono? Wytoczono oddziały policji, zamknięto przejścia i pokazano rolnikom gdzie ich miejsce. Nie ma zgody na to

– Blokują nam hodowlę, blokują nam uprawy – dodał Obszański. – Do tej pory nikt nie zrobił porządku z napływem złej jakości żywności z Ukrainy, która nas zalewa, która zalewa nasze sklepy. Cały czas rolnicy protestują a nasz rząd jest głuchy na to

– Walczymy o to, żebyśmy mogli odżywiać się zdrową, polską żywnością. My, jako polscy rolnicy, potrafimy wyprodukować najlepszą żywność w całej Europie, Europa się może od nas uczyć. Polska jest krajem, który produkuje zdrową, ekologiczną żywność

Rzecznik prasowy NSZZ Rolników indywidualnych „S” Wawrzyniak powiedział PAP, że na marsz do Warszawy przyjechała ogromna rzesza Polaków. Jest tu dzisiaj cała Polska – dodał. Według szacunków ratusza w proteście bierze udział ok. 30-35 tys. osób.

4. Rolnicy ze Związku Rolniczego „Orka”: zostali w Sejmie, czekali na spotkanie z premierem

Zostajemy w Sejmie. Jeżeli do środy premier nie znajdzie czasu, żeby się z nami spotkać, to powiedzieliśmy wszystkim opcjom politycznym, które nas wspierają, by dołączyły do naszego strajku – powiedział w piątek PAP Mariusz Borowiak, jeden z przedstawicieli protestujących rolników w Sejmie.

W czwartek grupa 11 rolników ze Związku Rolniczego „Orka” rozpoczęła protest w Sejmie. Jak powiedział w piątek jeden z przedstawicieli protestujących, do Warszawy przyjechali tylko po to, żeby porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem o Zielonym Ładzie.

– Nie zajęlibyśmy dużo czasu, 15 minut, i tyle by nam wystarczyło

– zapewnił.

Borowiak zapowiedział, że rolnicy nie opuszczą Sejmu co najmniej do czwartku, chyba, że wcześniej spotka się z nimi premier Tusk.

– Kiedy osiągniemy to, po co tu przyszliśmy, to zakończymy strajk

– zapewnił Borowiak.

– Jeżeli do środy premier nie znajdzie czasu, żeby się z nami spotkać, to powiedzieliśmy wszystkim opcjom politycznym, które przychodzą i robią sobie z nami zdjęcia, mówią, że nas wspierają i rozumieją, że po skończonej pracy w Sejmie zapraszamy ich na podłogę, krzesła i śpiwory – tak jak my spędzaliśmy tę noc

– podkreślił.

Jak dodał Borowiak, chodzi o to, aby politycy pokazali przed kamerami, że faktycznie popierają rolników.

– Skoro wszystkie opcje polityczne chcą dobrze dla rolnictwa, to mówimy: sprawdzam

– stwierdził.

Przekazał także, że w czwartek zaproponowano protestującym pokoje poselskie, gdzie mogliby się wykąpać i spędzić noc w łóżku.

– Nie skorzystaliśmy, bo już dzisiaj byśmy tutaj nie weszli. Nagrodą za to, że wyjdziemy, byłoby spotkanie z ministrem Siekierskim w zupełnie innym budynku i nie moglibyśmy kontynuować strajku

– wyjaśnił.