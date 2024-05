Prowadzący w Sejmie protest głodowy rolnicy poinformowali we wtorek (21 maja), że liczą, iż w środę spotkają się w niższej izbie parlamentu z premierem Donaldem Tuskiem. Protestujący wskazali, że są osłabieni, jest ich już tylko trzech, ale nadal czekają na szefa rządu.

Wtorek, to dziewiąty dzień strajku głodowego w Sejmie rolników ze Związku Rolniczego „Orka”.

Rolnicy poinformowali we wtorek podczas konferencji prasowej, że już tylko trzech z nich prowadzi protest.

– powiedział Hubert Kraft.

Rolnicy podczas konferencji zwrócili się z apelem do premiera Donalda Tuska, aby się z nimi spotkał.

– przypomniał Jarosław Zaremba dodając, że protestujący są już osłabieni.

– Jeszcze raz apeluję do pana premiera, że to nie są przelewki, my chcemy przeżyć ten strajk, ale dlaczego nas zmusza do tego poświęcenia w imię czego – dla jego ego?