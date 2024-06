Podjęte zostały działania, które mają zabezpieczyć PAP przed podobnymi sytuacjami w przyszłości; Polska Agencja Prasowa jest już bezpieczna – ocenił w sobotę (1 czerwca) PAP wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef MC odniósł się w ten sposób do piątkowego cyberataku na PAP.

W efekcie cyberataku w Codziennym Serwisie Informacyjnym PAP dwukrotnie ukazała się nieprawdziwa depesza o rzekomej mobilizacji w Polsce. PAP nie była źródłem tej informacji. Depesza nie powstała w Agencji, nie została napisana ani nadana przez pracowników PAP; została natychmiast anulowana i wycofana z serwisu.

– Mamy już pierwsze informacje potwierdzone dotyczącego tego, jak wyglądał atak na Polską Agencję Prasową. Był zaplanowany i w dłuższym czasie realizowany. Do ataku doszło przy użyciu złośliwego oprogramowania (ang. malware), które było wynikiem infiltracji kont jednego z pracowników PAP. Oprogramowanie miało za zadanie doprowadzić do przejęcia haseł, a później wprowadzenia nieprawdziwej informacji

– wyjaśnił Gawkowski.

Jak dodał, wszystko wskazuje na to, że był „adresowany ze strony rosyjskiej”.

– Szeroko zakrojona akcja służb rosyjskich w ramach destabilizacji państw Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

– powiedział.

Poinformował, że „obecnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby przygotowują raport”.

– przekazał szef resortu cyfryzacji.

Zaznaczył, że „jesteśmy całkowicie bezpieczni, dlatego, że już cztery minuty po ataku zostały wydane komunikaty, które informowały, że mamy do czynienia z dezinformacją”.

– podkreślił.

Zapewnił, że „dzisiaj PAP jest już bezpieczna”. Poinformował, że są sprawdzane systemy na wypadek, gdyby ktoś ponownie próbował „dokonać takiego incydentu jak wczoraj”.

– W ramach podjętych niezwłocznie czynności wyjaśniających zidentyfikowano i zablokowano ścieżkę, wykorzystaną do wprowadzenia nieprawdziwej depeszy do serwisu PAP. Wszelkie informacje techniczne, niezbędne do wyjaśnienia charakteru tego groźnego incydentu, są przekazywane właściwym służbom. Pracujemy nad dalszym wzmocnieniem zabezpieczeń, chroniących nasze systemy i serwisy. Deklarujemy ścisłą współpracę z organami wyjaśniającymi przebieg zdarzenia