Awanse na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia otrzymali dziś wyróżniający się strażacy powiatu wschowskiego. Uroczystość była częścią Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Na tym terenie, o czym także rozmawiano, działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie, która od kilku lat jest najaktywniejszą formacją OSP w województwie lubuskim. To już trzeci rok z rzędu, kiedy druhowie mogą pochwalić się pierwszym miejscem w tym rankingu. W ubiegłym roku wyjeżdżali do akcji prawie 230 razy. Były rozmowy także o wynagrodzeniach strażaków i budowie nowych remiz. We Wschowie był Marek Turowski.