Przedstawienie zarzutów posłowi, jak również jego ewentualne zatrzymanie będzie możliwe dopiero po otrzymaniu dokumentacji w sprawie uchylenia immunitetu – poinformował w piątek PAP rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

W piątek po południu (12 lipca) adwokat, mec. Bartosz Lewandowski, napisał na platformie X, że stawił się wraz z Romanowskim w prokuraturze, aby przedstawić stanowisko w sprawie.

– Usłyszeliśmy, że nikt nie może nas przyjąć, bo prokuratorzy są zajęci, „jest jutro weekend” i ewentualnie można się kontaktować w poniedziałek. Przemiła pani z biura przepustek rozmawiała z prokuratorami i wiedzą o naszym przybyciu. To po co ten wniosek o zatrzymanie i areszt, skoro sprawa chyba nie jest taka pilna

Dalsza część tekstu pod tweetami

Rzecznik prasowy PK prok. Nowak przypomniał, że – aby przedstawić posłowi zarzuty – prokurator musi mieć zgodę Sejmu, czyli uchylenie immunitetu.

Rzecznik PK podczas krótkiego piątkowego briefingu potwierdził dziennikarzom, że Romanowski był w prokuraturze.

– Nie wiem, co mówił. Słyszałem, że chciał się skontaktować z prokurator prowadzącą postępowanie, co jest oczywiście niemożliwe, gdyż prokurator chce postawić Romanowskiemu zarzut, a więc jedynym możliwym trybem jest tu ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego – powiedział prokurator. – Nie możemy tego zrobić w piątek, ponieważ nie otrzymaliśmy z Sejmu pisemnej zgody zezwalającej na ogłoszenie tych zarzutów

– wskazał.

Pytany, kiedy może nastąpić dalsze procedowanie w tej sprawie, Nowak odpowiedział, że „nastąpi to niezwłocznie” po otrzymaniu dokumentacji.

– To, kiedy ją otrzymamy, to kwestia bardziej nadawcy, czyli Sejmu. Doświadczenie jest takie, że im to zabiera kilka dni