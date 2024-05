W związku z planowanym przemarszem zamknięty jest przejazd Traktem Królewskim do ronda de Gaulle’a oraz ul. Świętokrzyską. Zmieniły się trasy autobusów – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

2. Rolnicy w Sejmie: nie wybieramy się na spotkanie z ministrem rolnictwa; to nie jest dobre wyjście

W czwartek grupa 11 rolników ze Związku Rolniczego „Orka” rozpoczęła protest w Sejmie. Jak powiedział w piątek (10 maja) jeden z przedstawicieli protestujących, do Warszawy przyjechali tylko po to, żeby porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem o Zielonym Ładzie.

– Nie zajęlibyśmy dużo czasu, 15 minut, i tyle by nam wystarczyło

– zapewnił.

Rolnicy od czwartku zapowiadają, że nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotka się z nimi premier.

– Kiedy osiągniemy to, po co tu przyszliśmy, to zakończymy strajk

– zapewnił Borowiak.

Poinformował, że rolnicy nie wybierają się na zaproponowane im spotkanie z Czesławem Siekierskim w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ – jak mówią – jeżeli opuszczą budynek Sejmu, nie będą mogli do niego wrócić.

– Nie możemy stąd wyjść, bo mamy cofnięte przepustki. To nie jest dla nas dobre wyjście z sytuacji, to koń trojański. Nie skorzystamy z tego, ale jeżeli będziemy mieli możliwość rozmowy tutaj, tak jak wczoraj, to my chcemy ze wszystkimi rozmawiać

– mówił Borowiak.

Powiedział również, że protestujący zaproponowali wszystkim klubom parlamentarnym, aby w ramach solidarności z rolnikami spędzili noc w Sejmie.

– Jeżeli do środy premier nie znajdzie czasu, żeby się z nami spotkać, to powiedzieliśmy wszystkim opcjom politycznym, które przychodzą i robią sobie z nami zdjęcia, mówią, że nas wspierają i rozumieją, że po skończonej pracy w Sejmie zapraszamy ich na podłogę, krzesła i śpiwory – tak jak my spędzaliśmy tę noc

– podkreślił.

W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że na piątek na spotkanie rolników zaprosił minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Biuro prasowe resortu rolnictwa przekazało PAP w piątek, że nie ma informacji o planowanych spotkaniach ministra z protestującymi rolnikami.

Jak dodał Borowiak, chodzi o to, aby politycy pokazali przed kamerami, że faktycznie popierają rolników.

– Skoro wszystkie opcje polityczne chcą dobrze dla rolnictwa, to mówimy: sprawdzam

– stwierdził.

Przekazał także, że w czwartek zaproponowano protestującym pokoje poselskie, gdzie mogliby się wykąpać i spędzić noc w łóżku.

– Nie skorzystaliśmy, bo już dzisiaj byśmy tutaj nie weszli. Nagrodą za to, że wyjdziemy, byłoby spotkanie z ministrem Siekierskim w zupełnie innym budynku i nie moglibyśmy kontynuować strajku

– wyjaśnił.

Przekazał jednocześnie, że z tego samego powodu strajkujący nie wybierają się na piątkową manifestację w Warszawie organizowaną przez NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Borowiak dodał, że strajk Związku Rolniczego „Orka” w Sejmie nie był konsultowany z organizatorami manifestacji.

Były minister rolnictwa Robert Telus (PiS), pytany przez PAP o jego uczestnictwo w manifestacji, zapowiedział, że weźmie w niej udział.

– Idę na protest, bo oprócz tego, że jestem posłem i politykiem to jestem rolnikiem. Chcę razem z rolnikami pokazać, że to, co robi UE, ten Zielony Ład jest szkodliwy nie tylko polskich rolników, ale dla wszystkich obywateli

– tłumaczył.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa. Mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji oraz redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę.