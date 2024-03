Nietypowe przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy. Na Ukrainę i z powrotem przeszła… grupa owiec. W tym przypadku była to… recydywa – informuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Rzecznik oddziału porucznik Piotr Zakielarz powiedział, że naturalna migracja zwierząt, które żyją w pobliżu granicy… nie zna granic. Mundurowi widują między innymi niedźwiedzie, orły, borsuki, stada jeleni i watahy wilków:

Owce, zachęcone wołaniem właściciela, po pewnym czasie powróciły do Polski i zostały doprowadzone do zagrody. Jak się okazuje, to nie pierwsza graniczna wyprawa tej „ekipy”. Niespełna dwa tygodnie wcześniej owce weszły na pas drogi granicznej. Wtedy jednak nie zdecydowały się na przekroczenie granicy.