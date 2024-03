Przez trzy weekendowe dni Żagań skał się kajakową stolicą kraju. Za sprawą 5. Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego pod nazwą „Żagańskie zimowe rzeki” do miasta z całej Polski zjechało kilkudziesięciu miłośników turystyki wodnej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Szron-Czerna”.

W spotkaniu z nurtem i przeszkodami wzięli udział doświadczeni kajakarze, ale nie zabrakło osób, które trzema rzekami okolic Żagania popłynęli po raz pierwszy. Jak mówią jedni i drudzy, Bóbr, Kwisa oraz Czerna to trzy różne wyzwania. Spływ był okazją, aby podziwiać okoliczne krajobrazy z perspektywy kajaka, ale również do pokazania turystom pięknych zabytków grodu księżnej Doroty. Miłośnicy kajakarstwa podkreślają, że udział w tej wodnej imprezie, to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu oraz integrację. – Lubimy tu przyjeżdżać, bo wspólnie tworzymy niecodzienną atmosferę. Poza tym łączy nas pasja – zaznaczają turyści przybyli z różnych zakątków kraju: