Korekty rozkładu jazdy na kolei w ciągu roku są potrzebne – tłumaczy dyrektor lubuskiego zakładu Polregio. Kolejna czeka nas w najbliższą niedzielę.

Krzysztof Pawlak tłumaczy, że zmiany wynikają z kolejnych etapów prac inwestycyjnych. To do nich dostosowywane są konkretne połączenia.

– Ze względu na program inwestycyjny na sieci kolejowej rozkład jazdy zmienia się dość często. Zasadniczo co trzy miesiące. Wynika to z dostosowania ruchu pociągów do kolejnych faz prac modernizacyjnych na poszczególnych odcinkach linii, to kolejnych tzw. cykli zamknięciowych.

Najważniejszą zmianą będzie przywrócenie bezpośredniego połączenia kolei regionalnych z Zielonej Góry do Wrocławia.

– Wracają pociągi do Wrocławia przez Nową Sól. Polregio będzie uruchamiać cztery połączenia bezpośrednie. Ta korekta obejmuje też majówkę, czyli pociąg do Świnoujścia, Łagowa czy Jeleniej Góry.

Połączeń z Zielonej Góry będzie więcej. Na tej trasie pojadą też pociągi Kolei Dolnośląskich. Są też cały czas połączenia PKP Intercity. Te jednak nie zatrzymują się na wszystkich stacjach.