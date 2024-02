Trwają prace nad przywróceniem linii kolejowej do Lubska. Jej odbudowę zaprojektuje firma LWZ. Do 2028 roku mają powrócić połączenia do miejscowości z Zielonej Góry i Bieniowa.

Do postępowania przetargowego przystąpiło 5 oferentów. – Lubsko ma długą tradycję związaną z kolejnictwem. Dlatego zależy nam, aby wskrzesić tę dawną świetność. Zależy nam również, aby mieszkańcy mieli możliwość podróżowania koleją – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Oczywiście nie zapominamy o rewitalizacji samego dworca – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że pierwsze pociągi dotarły do Lubska już w 1846 roku.