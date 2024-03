Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 oraz w 2018 r. wygrała PO/KO. W Zielonej Górze od 2018 r. rządzi Janusz Kubicki, który będzie w tym roku starał się o reelekcję. W Gorzowie Wielkopolskim o swoją trzecią kadencję ubiegać się będzie Jacek Wójcicki.

Sejmik Województwa Lubuskiego w rękach PO/KO

Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego wygrała w 2014 r. PO zdobywając 10 mandatów. PSL uzyskał ośmiu radnych, a pięciu wprowadziło SLD. PiS miał wtedy pięciu przedstawicieli. W sejmiku zasiadało wtedy również dwóch radnych z komitetu Lepsze Lubuskie. Początkowo PO rządziła wraz z PSL, później weszła w koalicję z SLD i klubem Lepsze Lubuskie, ostatecznie w sejmiku powstała koalicja PO-PSL-SLD.

W 2018 r. wybory do sejmiku wygrała KO zdobywając 11 mandatów. PiS uzyskało dziewięć mandatów. Do sejmiku weszli również Bezpartyjni Samorządowcy z czterema mandatami oraz PSL, również z czterema mandatami. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem zdobył dwa mandaty. W sejmiku PO utworzyła koalicję z PSL oraz Bezpartyjnymi Samorządowcami. W trakcie kadencji doszło jednak do rozłamu.

Pełnoletnia prezydentura Janusza Kubickiego

Obecny prezydent Janusz Kubicki rządzi Zieloną Górą od 18 lat. Trzy razy z rzędu Kubicki wygrywał wybory w pierwszej turze.

W 2018 r. Kubicki zwyciężył zdobywając niemal 60 proc. głosów. Pokonał Piotra Barczaka z PiS, który zebrał 18 proc. głosów, Anitę Kucharską-Dziedzic z Ruchu Miejskiego, której przypadło ponad 10 proc. głosów. Ponad 7 proc. poparcia dostał Tomasz Nesterowicz z SLD, a najmniej, bo nieco ponad 5 proc. Sławomir Kotylak z PO. Nesterowicz to obecny wicewojewoda lubuski.

Kubicki w zbliżających się wyborach będzie się ubiegał o reelekcję. O fotel prezydenta rywalizować będą również Marcin Pabierowski wystawiony przez PO. Kandydatem PiS na prezydenta Zielonej Góry jest Grzegorz Maćkowiak. Z własnego komitetu startuje społecznik Adam Hreszczyk. Lewica wystawiła Janusza Jasińskiego, byłego właściciela koszykarskiego klubu Stelmet Zastal Zielona Góra.

Dwie kadencje Wójcickiego w Gorzowie, będzie trzecia?

W 2018 r. wybory prezydenckie w Gorzowie Wielkopolskim wygrał bezpartyjny Jacek Wójcicki. Jest to jego druga kadencja – w 2014 r. Wójcicki zaskakująco wygrał z urzędującym od 1998 r. Tadeuszem Jędrzejczakiem. Pokonał go w pierwszej turze.

W Gorzowie Wielkopolskim o fotel prezydenta w zbliżających się wyborach, oprócz Wójcickiego, powalczą Dariusz Jacek Bachalski, przedsiębiorca, w przeszłości poseł PO, a także startujący z poparciem Nowej Lewicy. Kandydatem PiS jest Roman Sondej. To były lubuski kurator oświaty oraz dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z PO startuje Piotr Wilczewski, obecny radny miasta.

Zielonogórscy radni

W Zielonej Górze w radzie przewagę mają radni prezydenta Kubickiego. W 2018 r. po wyborach do rady miasta KWW Janusz Kubicki miał w radzie 11 przedstawicieli. Po zmianach w 2021 r. dwóch radnych wypadło z PO za brak dyscypliny partyjnej podczas głosowania. Przeszli do KWW Kubickiego. Po pięciu radnych mają PiS oraz PO. Jeden mandat zdobył radny Ruchu Miejskiego Zielona Góra.

W 2014 r. KWW Janusz Kubicki w radzie miasta miał 10 radnych. KWW Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego (obecnie PiS) miał osiem mandatów. PO wprowadziła sześciu radnych, a SLD jednego.

Rada Miasta w Gorzowie

W wyborach do Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 r. PO zdobyła 10 mandatów. Gorzów Plus zdobył dziewięć mandatów. Trzy mandaty trafiły do Klubu Radnych „Polska 2050”. PiS udało się zdobyć miejsca dla dwóch radnych. Jeden mandat przypadł kandydatowi niezależnemu.

W 2014 r. wyścig do Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim wygrał Gorzów Plus z ośmioma radnymi. Kocham Gorzów uzyskał mandaty dla siedmiu radnych, a PO dla pięciu. Trzy mandaty przypadły PiS, a dwa wzięli kandydaci niezależni.