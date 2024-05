Coraz większa liczba dzieci i młodzieży potrzebuje pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Informuje lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostatnim czasie zapotrzebowanie wzrosło trzykrotnie.

NFZ przypomina, że dzieci i młodzież przyjmowane są bezpłatnie i bez skierowania. – W każdym powiecie funkcjonują placówki, które świadczą pomoc psychologiczną i terapeutyczną na pierwszym poziomie referencyjności. – mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ.

Z takiej pomocy można skorzystać m.in Żarach, Świebodzinie, Drezdenku, Nowe Soli, Słubicach i Międzyrzeczu.

W kwietniu taka poradnia powstała m.in we Wschowie. Jak mówi koordynatorka poradni Paula Jon najpierw przeprowadzana jest diagnoza dziecka lub nastolatka.

Paulina Szymańska, psycholog i psychoterapeuta uważa, że rodzice interweniują coraz szybciej. – Jest większa świadomość i akceptacja społeczna dla terapii psychologicznej – dodaje.

Jak dodaje specjalistka proces terapeutyczny jest szyty na miarę. Oznacza to, że jest on dopasowywany do potrzeb konkretnego dziecka czy nastolatka.

W kwietniu powstały 3 nowe placówki świadczące tego typu usługi. Przyjmują one pacjentów w Nowej Soli, Wschowie i Zielonej Górze.