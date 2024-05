Maturzyści mają ostatnie dni na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości! We wtorek rozpocznie się maraton egzaminacyjny.

W tym roku absolwenci będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Co się zmieni?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła nowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2024 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą testu z języka polskiego, na którym zmniejszono liczbę tzw. pytań jawnych z 227 do 110. Oznacza to, że maturzyści mają do opracowania zdecydowanie mniej zagadnień. Wprowadzane zmiany dotyczą także „królowej nauk”. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań, za które można było uzyskać 5 albo 6 punktów.

- Tegoroczna matura może być łatwiejsza od poprzednich – podkreślają uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze:

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekonuje, że ustna matura nie tylko sprawdza wiedzę, ale przygotowuje też do dorosłego życia:

Aby zdać maturę, należy napisać egzaminy z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Z egzaminów na poziomie podstawowym trzeba mieć minimum 30 procent punktów, a w przypadku przedmiotu dodatkowego nie ma progu zdawalności. Oprócz tego maturzyści muszą zdać dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego – na minimum 30 procent.Wyniki matur zostaną opublikowane online 9 lipca.

Lubuscy maturzyści w statystykach

A jak wyniki maturalne przedstawiają się w liczbach? Urząd Statystyczny w Zielonej Górze opublikował dane z ubiegłego roku dotyczące naszego regionu.

W 2023 roku w Lubuskiem egzamin dojrzałości zdało 84,3% przystępujących do egzaminu. 11,7 % miało prawo do egzaminu poprawkowego, a 4% oblało egzamin końcowy.

Wyniki końcowe były lepsze w liceach, a słabsze w technikach i szkołach artystycznych oraz branżowych. W liceach zdało 91 %uczniów, a w technikach i szkołach artystycznych 76 %.

Na przestrzeni 10 lat najsłabiej poszło maturzystom w 2020 i 2021 roku, a najlepiej w ubiegłym roku.

Lubuszanie najchętniej na egzaminie zdają: język angielski (66,6%), matematykę (23,9%) i geografie (22,2%). Mniej osób wybiera chemię (8,4%) i wiedzę o społeczeństwie (6,1%).