Deputowani z separatystycznego Naddniestrza zwrócili się do Rosji o podjęcie kroków w celu „obrony” tego regionu w warunkach – jak oświadczyli – „wzmocnienia presji” ze strony Mołdawii. Apel ten wystosował tzw. Kongres Deputowanych Wszystkich Poziomów, który zebrał się w Tyraspolu. Oświadczył on, że Naddniestrze jest obiektem „presji gospodarczej”, co jest sprzeczne z „europejskimi zasadami i standardami ochrony praw człowieka i wolnego handlu”.

Czy w Europie będziemy mieli nowy konflikt z Rosją? Czy jest to może próba okrążenia Ukrainy, z którą Naddniestrze graniczy?

Na odpowiedzi czeka Sławomir Kordyjalik

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.