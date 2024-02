W Polsce jest kilkaset spółek z udziałem Skarbu Państwa. W każdej jest co najmniej trzyosobowa rada nadzorcza i kilkuosobowy zarząd. To są zatem tysiące osób. W ostatnich latach wiele z tych osób powiązane były wprost z rządzącą partią. Polska 2050 ma wkrótce przedstawić założenia projektu ustawy pod nazwą „Dość partyjniactwa! O profesjonalnym zarządzaniu w spółkach Skarbu Państwa”. Z projektu wynika, że ma powstać publiczny rejestr wynagrodzeń otrzymywanych miesięcznie przez każdego członka rad nadzorczych i zarządów spółek kontrolowanych przez państwo. Ma być też wprowadzony zakaz wpłat na partie i fundusze wyborcze przez osoby zasiadające organach spółek kontrolowanych przez państwo i samorządy. Do września ubiegłego roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, w nieco ponad rok prezesi oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa przelali na konta Prawa i Sprawiedliwości prawie 2,5 mln zł. Czy wprowadzić całkowity zakaz dla radnych wszystkich szczebli, urzędników administracji publicznej i posłów i ich rodzin do zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pyta Krzysztof Baług

