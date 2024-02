Podczas Rady Gabinetowej rozmawialiśmy o energetyce jądrowej, CPK i modernizacji sił zbrojnych; dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej większości nie ma kontrowersji ws. tych inwestycji – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział też, że będzie odwiedzał miejsca tych inwestycji.

We wtorek po południu (13 lutego) w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent Duda zapowiadał wcześniej, że w trakcie posiedzenia będzie chciał rozmawiać o kluczowych inwestycjach strategicznych, jak budowa energetyki jądrowej, Centralny Port Komunikacyjny i modernizacja techniczna sił zbrojnych.

– Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania; mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził również pan premier Donald Tusk – powiedział, że to było bardzo spotkanie. To była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma, że są to inwestycje potrzebne, które nie tylko powinny, ale muszą być zrealizowane