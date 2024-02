W związku z informacjami na temat możliwego połączenia regionalnych ośrodków telewizyjnych z 17 regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, oczekujemy prawa do informacji o planowanych zmianach oraz dostępu do osób tworzących nowy ład medialny w Polsce – napisali w liście otwartym pracownicy rozgłośni regionalnych PR.

Inicjatywa napisania listu otwartego powstała w Polskim Radiu Lublin. Dziennikarka Agnieszka Czyżewska-Jacquemet powiedziała PAP, że jego celem jest „zwrócenie uwagi na to, czym są rozgłośnie Polskiego Radia w regionach i kim są dziennikarze w nich pracujący”.

– Konsekwencją tego poczucia, kim my jesteśmy i jaką rolę pełnią rozgłośnie w regionach jest założenie, że w momencie, kiedy rozmawiamy o planowanych zmianach w mediach publicznych, które mogą dotknąć strukturalnie rozgłośni regionalnych, powinniśmy móc się na ten temat wypowiedzieć, bo to w końcu dotyczy bezpośrednio nas, jak i słuchaczy, którzy z tych mediów będą korzystać

– podkreśliła.

Czyżewska-Jacquemet zaznaczyła, że „nie są przeciwni wszelkim zmianom w mediach publicznych, a niektóre z nich są konieczne i praca nad nimi powinna się szybko rozpocząć, chodzi o odpolitycznienie i stabilne finansowanie”.

– oceniła.

Zdaniem dziennikarki Radia Lublin „połączenie tych ośrodków w jedno sprawi, że informacje będą identyczne albo bardzo podobne, na niekorzyść obywatela„.

Wskazała, że celem listu jest zapewnienie rozgłośniom regionalnym zachowania obecnej roli i budowa dobrej przyszłości mediów służby publicznej. Zwróciła uwagę, że małe spółki są bardziej mobilne, lepiej dostosowują się do rynku, są w stanie szybko przygotować produkt, którego potrzebuje słuchacz.

Zaznaczyła, że nie jest prawdą, że pracownicy rozgłośni regionalnych PR potrzebują środków telewizyjnych, żeby tworzyć nowoczesne media – produkować podcasty, streamingi, rozwijać strony internetowe i media społecznościowe.

– My to mamy, technologicznie jesteśmy w XXI w.

– podkreśliła.

Zapowiedziała, że prawdopodobnie w tym tygodniu powstanie stowarzyszenie „Grupa 17”, zrzeszające pracownice i pracowników rozgłośni PR z całej Polski z siedzibą w Lublinie.

W liście otwartym pracownic i pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ws. prac nad ustawą regulującą nowy ład medialny w RP przypomniano, że Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. dawała regionalnym rozgłośniom Polskiego Radia status spółek w pełni suwerennych organizacyjnie i finansowo jako jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

– W związku z niepokojącymi informacjami na temat planowanego połączenia regionalnych ośrodków telewizyjnych z 17 regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, my – pracownice i pracownicy tych rozgłośni oczekujemy prawa do pełnej informacji o planowanych zmianach oraz dostępu do osób tworzących projekt nowego ładu medialnego w Polsce. Koniecznym jest, abyśmy mogli przedstawić nasze stanowisko oraz wziąć udział w pracach nad nową ustawą. Nie wyobrażamy sobie, aby w demokratycznym kraju nasz głos mógł zostać pominięty – planowane zmiany dotyczą przecież bezpośrednio nas i naszych słuchaczy