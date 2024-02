Ministerstwo edukacji proponuje odejście od prac domowych manualnych w klasach 1-3. W klasach 4-8 prace domowe nie będą oceniane ani obowiązkowe. – Nauczyciel może zadać, ale nie ma prawa tego ocenić – powiedziała minister Barbara Nowacka.

Jak to wygląda w szkołach na świecie?

Zadawanie pisemnych prac domowych w szkołach podstawowych we Francji jest zabronione od 1956 r. W Szwecji nie jest przyjęte zadawanie do domu, natomiast w Finlandii zadaje się codziennie, jednak w niewielkim wymiarze. Jakie jest Państwa zdanie? Zadawać czy nie zadawać do domu?

Pyta Karolina Kamińska

