Proponujemy, żeby zasiłek pogrzebowy podnieść z 4 tys. do 7 tys. zł – przekazał w poniedziałek (29 stycznia) wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Zapowiedział także „uporządkowanie” świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat.

Wiceminister rodziny w rozmowie z Polskim Radiem 24 był pytany o przewidziane przez resort działania, w tym o szczegóły dotyczące podwyższenia zasiłku pogrzebowego.

Gajewski poinformował, że w poniedziałek (29 stycznia) ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała wniosek o wpisanie informacji o projekcie w tej sprawie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

– To jest tak naprawdę sam początek długiej drogi, która skończy się przyjęciem ustawy przez Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu, Senatu, do pana prezydenta. My w tej chwili mamy opracowany wniosek, czyli założenia, ocenę skutków regulacji, a także wstępny zarys projektu