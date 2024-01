W piątek spod Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu ruszył tak zwany Długi Marsz. 79 lat temu ewakuowano jeńców wojennych z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu. W rocznicę tych wydarzeń stacjonujący w miejscowości żołnierze amerykańscy przemierzyli trasę z rejonu, gdzie znajdował się oflag do niemieckiego Sprembergu.

Dystans, jaki mieli do pokonania wojskowi zza wielkiej wody wynosił 90 kilometrów. Na trasie marszu wojskowi nocowali dokładnie w tych samych miejscach, co jeńcy maszerujący w 1945 roku. Droga ewakuacji prowadziła z Żagania przez Iłowę, Gozdnicę, Lipną, Bad Muskau aż do Sprembergu. Jak mówią mundurowi z 3 Dywizji Piechoty był to dla nich zaszczyt i ważna lekcja historii: