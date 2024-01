Dwie aktywistki klimatyczne oblały w niedzielę w Luwrze obraz „Mona Lisa”, arcydzieło Leonarda da Vinci, które chronione jest pancerną szybą. Kobiety nawoływały do promowania zdrowej i zrównoważonej żywności.

Aktywistki miały na sobie koszulki z napisem „Riposte alimentaire”. Krzyczały: „Co jest ważniejsze? Sztuka, czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności?”

Na swojej stronie internetowej grupa „Riposte alimentaire”, przedstawiając się jako „francuska kampania obywatelskiego oporu, której celem jest doprowadzenie do radykalnych zmian w społeczeństwie na poziomie klimatycznym i społecznym”, stwierdziła, że francuski rząd łamie swoje zobowiązania klimatyczne i wezwała państwo do zapewnienia ludziom lepszego dostępu do zdrowej żywności.

Two climate-change activists at the Louvre threw soup at the protective glass in front of the ‘Mona Lisa’ pic.twitter.com/ZUxzqBLZHl

