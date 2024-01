W warszawskim kinie Muranów premierę miał „Chłopiec i czapla” – pierwszy w historii film anime nagrodzony Złotym Globem. Pojutrze nowy obraz Hayao Miyazakiego (wym. Hajao Mijazakiego) wchodzi do polskich kin.

To wizjonerska opowieść o trudnym dzieciństwie japońskiego chłopca Mahito, który traci w czasie II wojny światowej najbliższą osobę – mówi szef dystrybucji Młodych Horyzontów Mateusz Możdżeń.

– Podczas bombardowań ginie jego mama i on wraz z ojcem przenoszą się z Tokyo na wieś. Niestety nasz bohater nie potrafi się tam odnaleźć, jest to trochę inna kultura. Zupełnie inni ludzie, nie rozumie ich, ich zwyczajów i pewnego dnia spotyka czaplę, która mówi ludzkim głosem i wtedy dochodzimy do jednego z kulminacyjnych momentów

– przypomniał Mateusz Możdżeń.

Dodał, że „jak to u Miyazakiego, następuje przenikanie się świata realnego, ze światem magicznym, świata żywych i świata zmarłych. To poruszająca historia o dojrzewaniu, o pokonywaniu własnych słabości, miłości i stracie” – wyjaśnił szef dystrybucji Młodych Horyzontów.

Nowy film Hayao Miyazakiego nagrodzony został Złotym Globem w kategorii najlepszy film animowany. Nigdy wcześniej żadne anime nie zdobyło tego wyróżnienia. Krytyk filmowy Kaja Klimek powiedziała, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, które przyznaje Złote Globy, doceniło uniwersalność tego filmu.

– „Jest to film niesamowicie uniwersalny a Amerykańska Akademia Filmowa jednak lubi, żeby te filmy były przystępne, żeby każdy mógł się z nimi identyfikować. Niektórzy mówią, że nie rozumieją – do jakiego świata nas ten film zabiera?, ale każdy z nas ma w sobie trochę dziecka. To jest baśń, więc radzę wszystkim podążyć za porządkiem serca i baśniowości dziecka, wtedy się nie pogubimy – o co w tym filmie może chodzić

– tłumaczyła Kaja Klimek.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty Kamila Tomkiel-Skowrońska podkreśliła, że film, który wielce prawdopodobne, że powalczy o Oscara, można interpretować na wielu poziomach.

– Przede wszystkim zobaczymy przepiękną, ręcznie malowaną animację, dwie godziny uczty dla fanów tego gatunku. Usłyszymy przepiękną muzykę i zobaczymy bardzo poruszającą historię, którą można interpretować na bardzo wiele sposobów. Ale jest to film, który każdy z nas może zrozumieć inaczej i z czymś innym z tego kina wyjść. My gwarantujemy, że to będą dobrze spędzone dwie godziny

– powiedziała Kamila Tomkiel-Skowrońska.

Hayao Miyazaki uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców anime w historii kinematografii. Mówi się o nim, że jest japońskim Disneyem. To właśnie on – wraz z Isao Takahatą i Toshio Suzukim – założył słynne Studio Ghibli. Wyreżyserował takie hity jak „Nausicaä z Doliny Wiatru”, „Podniebna poczta Kiki” czy „Spirited Away: W krainie bogów”. Za ten ostatni film otrzymał między innymi Oscara oraz Złotego Niedźwiedzia. Na swoim koncie ma także Złotego Lwa za całokształt twórczości.