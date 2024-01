Od początku tego roku najniższa płaca w Polsce wynosi 4242 złotych brutto. W porównaniu do 2023 roku wzrosła więc o 642 złote. Na kolejną podwyżkę pracownicy poczekają do 1 lipca 2024 roku. Wówczas płaca minimalna wzrośnie ponownie – tym razem z kwoty 4242 zł brutto do 4300 zł brutto.

Podnoszenie płac jest popierane przez środowiska związkowe oraz organizacje społeczne zajmujące się ochroną praw pracowniczych. Z kolei każde podniesienie płac minimalnej wywołuje niezadowolenie u pracodawców. Z myślą o tych ostatnich ma powstać projekt ustawy umożliwiający właścicielom firm niepłacenie składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku, co ma dać finansowy oddech dla pracodawcy. Z kolei zapowiadany przed wyborami tak zwany „dobrowolny ZUS” nie będzie wdrażany w życie.

Dlatego dziś pytamy państwa: Czy podniesienie płacy minimalnej do kwoty 4300 złotych od 1 lipca 2024 r. jest wystarczające? Czy zwolnienie pracodawców z płacenia składek ZUS-owskich przez jeden miesiąc w roku jest zasadne i przyniesie ulgę pracodawcom?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

