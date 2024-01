Najwięcej osób, które spodziewają się w tym roku zmian na lepsze odnotowano w województwach świętokrzyskim, opolskim oraz pomorskim i zachodniopomorskim. Najmniej optymistycznie prezentują się województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubuskie, gdzie mieszkańców zakładających, że w tym roku będzie lepiej niż w minionym jest tyle samo co osób, które nie spodziewają się poprawy.

Z badania wynika, że dla 20 proc. ankietowanych ten rok będzie lepszy niż poprzedni w wymiarze finansowym, dla 25 proc. w życiu prywatnym, a dla 35 proc. „pod kątem sytuacji w kraju”. Nie spodziewa się zaś żadnej poprawy 40 proc. pytanych.

– przekazano w badaniu „Twoje prognozy i plany na 2024 rok”, zrealizowanym przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor.

Jak wynika z badania, opinię, że bieżący rok będzie lepszy najczęściej wyrażają osoby poniżej 25. roku życia (72 proc.), a najrzadziej w wieku 45-64 lata (52 proc.). Młodsze pokolenia, do 44. roku życia, spodziewają się głównie poprawy sytuacji materialnej i prywatnej, a ankietowani od 35. roku życia w większym stopniu oczekują korzystniejszej sytuacji w kraju.

Autorzy badania zauważają, że optymizm w ocenie 2024 r. idzie w parze z dochodami i wykształceniem.

„Wystarczy, by w kieszeni były pieniądze na bieżące życie i już co najmniej 59 proc. respondentów spodziewa się, że obecny rok będzie lepszy niż miniony. Trudno jednak o przewagę optymistów wśród tych, którym nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby lub zmuszonych sobie wiele odmawiać, by nie zabrakło na podstawowe wydatki”