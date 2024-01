Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rdr o 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w grudniu o 6,5 proc. rdr i wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2023 r.

grudzień grudzień listopad listopad rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 6,1 0,1 6,6 0,7 Żywność i napoje bezalkoholowe 5,9 0,2 7,3 0,9 Nośniki energii 9,8 -0,3 7,9 -0,2 Paliwa do prywatnych środków transportu -6,0 -1,8 -5,7 8,8

Inflacja bazowa będzie się systematycznie obniżać

Inflacja bazowa oraz presja inflacyjna w gospodarce w 2024 r. będą się systematycznie obniżać – wskazał Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS. Spodziewa się on obniżenia inflacji bazowej w grudniu 2023 r. z 7,3 proc. do 6,9 proc.

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w grudniu. Wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie inflacja wyniosła 6,6 proc.

„Wynik jest dużo lepszy od prognoz sprzed kwartału – znaczna część ekonomistów, w tym my, spodziewała się wzrostu inflacji w okolice 7 proc. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się z 7,3 proc. do 6,9 proc. – to kolejny miesiąc spadku presji inflacyjnej”

– czytamy w komentarzu Marcina Klucznika.

Dalsza część tekstu pod grafiką.

Ocenił on, że styczeń i luty przyniosą dość spore podwyżki cen, ponieważ wiele firm rzadziej aktualizuje cenniki i podnosi opłaty na początku roku w oparciu o wzrost kosztów i zeszłoroczną inflację. Dodał, że mimo tych podwyżek roczny wskaźnik inflacji mocno spadnie, ponieważ ceny będą rosnąć wyraźnie wolniej niż w poprzednim roku.

„Prognozy inflacji na resztę 2024 roku pozostają bardziej skomplikowane. Spodziewamy się systematycznego obniżania się inflacji bazowej oraz presji inflacyjnej w gospodarce. Pomoże w tym słaba koniunktura zagranicą – ale proces będzie powolny ze względu na szybki wzrost wynagrodzeń. Z kolei ogólny wskaźnik inflacji będzie zależał od decyzji administracyjnych co do VAT na żywność oraz cen energii – ograniczenie wsparcia oznacza wyższą inflację teraz, ale niższą w 2025 roku”

– stwierdził analityk PIE.