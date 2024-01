Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym we wtorek posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski na swojej stronie internetowej. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

W nadchodzących miesiącach Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) spodziewa się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych – podali we wtorkowym komentarzu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej analitycy PIE.

„W dniach 8-9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie”

– poinformował we wtorek bank centralny.

NBP wskazał, że stopa referencyjna nadal będzie wynosić 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa – 6,25 proc., stopa depozytowa – 5,25 proc. Według informacji banku centralnego, stopa redyskontowa została utrzymana na poziomie 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli nadal będzie wynosić 5,85 proc. w skali rocznej.

RPP w ubiegłym roku dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. We wrześniu o 0,75 pkt. bazowych oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. W efekcie stopy NBP spadły o 1 pkt. proc., np. główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do poziomu obecnego.

Obniżka stóp procentowych nastąpi po dalszym spadku inflacji

W nadchodzących miesiącach Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) spodziewa się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych – podali we wtorkowym komentarzu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej analitycy PIE.

W ocenie PIE Rada czeka na nowe dane ekonomiczne oraz marcową projekcję inflacji, aby podjąć kolejne decyzje. Istotne będą również działania innych banków centralnych, w tym EBC.

„W nadchodzących miesiącach spodziewamy się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych. Oczekiwania inflacyjne konsumentów osiągnęły najniższy poziom od lat. W grudniu wskaźnik GUS spadł do 12 punktów, co stanowi prawie trzykrotny niższy wynik w porównaniu z poprzednim rokiem”

– dodano w komentarzu.

PIE wskazuje, że na początku roku często dochodzi do aktualizacji cen wielu towarów i usług. Jeżeli w pierwszym kwartale potwierdzi się hamowanie presji cenowej – wskaźnik inflacji prawdopodobnie będzie niższy niż wskazywała projekcja w październiku.

„W takim przypadku Rada może rozważyć kolejną obniżkę stóp procentowych. W 2024 roku RPP najprawdopodobniej dokona dwóch lub trzech. Rynki finansowe przewidują, że pierwsze obniżki stóp będą w marcu, kiedy zostanie przedstawiona najnowsza projekcja NBP. Cykl będzie kontynuowany. Oczekujemy, że do końca 2024 roku stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,75 proc.”

– dodano.

RPP w ubiegłym roku dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. We wrześniu o 0,75 pkt. bazowych oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. W efekcie stopy NBP spadły o 1 pkt. proc., np. główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do poziomu obecnego.