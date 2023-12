Coraz więcej świątecznych akcentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dziś do małych pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka trafiły upominki przygotowane z pomocą mieszkańców miasta w ramach akcji „Sprawmy dzieciom uśmiech”.

Akcja została zorganizowana po raz szósty m.in. przy współudziale Fundacji Innowacyjny Klub Rodzica. Mówią Agnieszka Klukowska i Kaja Bartoszewska:

Do akcji włączyli się zielonogórscy WOPR-owcy, którzy przetransportowali dziś wszystkie paczki z upominkami do siedziby Centrum.

– Uśmiechy dzieci to i dla nas ogromny powód do radości

– przyznaje Filip Rodziewicz:

Kolejny świąteczny akcent to wyjątkowa świąteczna instalacja, jaka stanęła przy wejściu do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To nietypowa choinka w kształcie matki w długiej sukni z naturalnych gałązek niosąca w chuście dziecko. Jej autorką jest pracująca w placówce Dorota Piechowiak:

Dodajmy, że dzięki dzisiejszej akcji w udało się także doposażyć szpitalną świetlicę.