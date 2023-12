Polacy zjednoczyli się, by pomóc atakowanej przez Rosję Ukrainie, a my odczuliśmy tę solidarność od pierwszych dni wojny – powiedziała deputowana do Rady Najwyższej w Kijowie Tetiana Skrypka.

„Od pierwszych dni wojny każdy Ukrainiec odczuwał tę pomoc ze strony Polski. Była nam ona wówczas bardzo potrzebna. To, że Polacy tak się wtedy zjednoczyli na rzecz Ukrainy, było dla nas zaskakujące i budujące”

– podkreśliła.

Skrypka jest posłanką rządzącej, prezydenckiej partii Sługa Narodu i reprezentuje w parlamencie Ukrainy obwód sumski. Deputowana uczestniczyła w prezentacji przedstawionego w Kijowie raportu na temat pomocy polskich organizacji pozarządowych dla walczącej Ukrainy. Dokument przygotowała Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR).

W raporcie wskazano, że w pomoc dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy szczególnie zaangażowała się m.in. ochotnicza straż pożarna. W działaniach pomocowych uczestniczyło ponad 56 proc. OSP.

Posłanka Skrypka mówi, że to właśnie dzięki znajomości z Marcinem Szewczakiem z Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, który aktywnie uczestniczy w działaniach pomocowych, złożyła wiosną wizytę w Polsce.

Odwiedziła wówczas województwo lubuskie, które jest partnerem obwodu sumskiego, gdzie znajduje się jej okręg poselski. Obwód sumski, położony przy granicy z Rosją, jest regularnie ostrzeliwany przez wojska sąsiedniego państwa.

„Dzięki Marcinowi i władzom województwa lubuskiego latem kilkanaście dzieci z rejonów graniczących z Rosją pojechało do województwa lubuskiego na wypoczynek. Dzieci miały świetne, darmowe wakacje. Jestem za to bardzo wdzięczna”

– podkreśliła deputowana.

Zdaniem Skrypki to właśnie taka celowa pomoc jest najbardziej efektywna w ramach współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz samorządami.

„Trafia ona do oddalonych regionów”

– zaznaczyła.

„Zaangażowana, energiczna działalność ludzi z Polski, polskich organizacji publicznych i pozarządowych, pomogła naszemu społeczeństwu przetrwać. Naszym uchodźcom pomogła schronić się przed zagrożeniem wojennym i zaadaptować się do życia w Polsce. To, co Polska zrobiła, jest bezcenne”

– powiedziała Tetiana Skrypka.