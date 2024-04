Ukraińskie drony uderzyły w dużą rosyjską fabrykę stali w obwodzie lipieckim podczas ataku, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę – podała agencja Reuters, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie.

Źródło podało, że atak częściowo zniszczył „stację tlenową” w Zakładach Metalurgicznych w Nowolipiecku, co będzie miało długoterminowy wpływ na pracę firmy.

Dalsza część tekstu pod postem

Spółka NLMK, właściciel zakładów, zaprzecza współpracy z rosyjskim przemysłem obronnym i twierdzi, że produkcja ma zastosowanie cywilne.

Wcześniej w środę gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow przekazał na Telegramie, że w tym regionie dron uderzył na terenie lokalnej strefy przemysłowej. Nie sprecyzował, czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń.

W nocy z wtorku na środę miało miejsce także uderzenie ukraińskich dronów w dwa składy ropy naftowej w obwodzie smoleńskim na zachodzie Rosji. Gubernator obwodu smoleńskiego Wasilij Anochin powiadomił, że po ataku wybuchł pożar w zakładach energetycznych w obwodzie smoleńskim.

USA/ Departament Stanu potwierdza, że dostarczono już Ukrainie rakiety ATACMS o zasięgu 300 km

Departament Stanu USA potwierdził w środę, że USA jeszcze w marcu dostarczyły Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu ATACMS w wersji o zasięgu do 300 km. Jak powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, Ukraina otrzyma „znaczącą” liczbę tych pocisków.

Rakiety ATACMS zostały wysłane 12 marca i dotarły do Ukrainy w tym samym miesiącu. Jak potwierdził rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA Vedant Patel, ta wysyłka „była bezpośrednio zlecona przez prezydenta” USA Joe Bidena.

Jak powiedział z kolei podczas środowego briefingu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, Biden podjął decyzję jeszcze w lutym, tuż po tym, jak rakiety balistyczne wysłała Rosji Korea Północna. Jak zaznaczył, rakiety mają być stosowane wyłącznie na terytorium Ukrainy, do której zalicza się również Krym. Sullivan wyjaśnił, że USA nie podjęły tego kroku wcześniej z uwagi na ograniczoną liczbę pocisków w arsenale USA. Dodał jednak, że „za kulisami administracja wytrwale pracowała, by zająć się tymi problemami”. W rezultacie Ameryka jest w stanie teraz wysyłać „znaczące liczby” tych rakiet bez obaw o własną gotowość wojenną. Doradca prezydenta przestrzegł jednak, że te pociski nie stanowią panaceum na sytuację na froncie.

Associated Press wcześniej w środę poinformowała, że rakiety ATACMS zostały dostarczone Ukrainie potajemnie już w marcu. Rakiety były częścią pakietu pomocowego, ogłoszonego w marcu, o wartości 300 mln dolarów.

Według dwóch amerykańskich urzędników, z którymi skontaktowała się agencja AP, w atakach przeprowadzonych w zeszłym tygodniu na lotnisko wojskowe na Krymie i zgrupowanie rosyjskiego wojska w Berdiańsku użyto rakiet ATACMS.

Część pakietu wsparcia dla Ukrainy podpisanego przez prezydenta USA Joe Bidena, zawierającego wsparcie finansowe i militarne o łącznej wartości około miliarda dolarów (koszt pierwszej transzy), już znajduje się w Ukrainie. Dostawy sprzętu były na tyle tajne, że wielu polityków apelowało o jak najszybsze dostarczenie uzbrojenia, nie wiedząc, że jego część już znajduje się w Ukrainie – informuje agencja AP, powołując się na amerykańskich urzędników.

Amerykanie nie decydowali się wcześniej na dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS z obawy, że zostaną wykorzystane do uderzenia w głąb rosyjskiego terytorium. Taki atak mógłby spowodować eskalację konfliktu. W zamian USA w październiku zaopatrzyły Kijów w pociski średniego zasięgu, mogące trafić w cele oddalone o około 160 km.

Jeden z amerykańskich urzędników przekazał AP, że Biden ostrzegł Rosję w zeszłym roku, że jeśli Moskwa użyje rakiet balistycznych w Ukrainie, Waszyngton dostarczy takie pociski Ukraińcom. Rosja uzyskała ten rodzaj uzbrojenia od Korei Północnej i użyła go w Ukrainie. Według urzędników przekonało to administrację Bidena do dostarczenia rakiet ATACMS.

Dodatkowym powodem do wysłania rakiet dalekiego zasięgu ATACMS miał być fakt, że USA wycofują ten rodzaj uzbrojenia i zastępują je Precyzyjnymi Rakietami Uderzeniowymi (PrSM) – przekazali amerykańscy urzędnicy agencji AP.

Ukraińskie władze nie potwierdziły w marcu, że rakiety dalekiego zasięgu ATACMS zostały im dostarczone. Lecz w podzięce za przyjęcie pakietu wsparcia przez Kongres we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że „artyleria dalekiego zasięgu i środki obrony powietrznej są wyjątkowo ważnymi narzędziami dla przywrócenia sprawiedliwego pokoju”.