Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Europy; wymieniliśmy także nasze doświadczenia i opinie na temat walki z nielegalna imigracją – mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem. Brytyjski premier podkreślił, że między Polską a Wielką Brytanią istnieje wielka więź, która kontekście wojny na Ukrainie buduje bezpieczeństwo.

Szef brytyjskiego rządu spotkał się we wtorek w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem.

Premier Tusk relacjonował, że podczas spotkania w cztery oczy politycy rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie.

– O bezpieczeństwie Polski, Wielkiej Brytanii, Europy

– podkreślił szef polskiego rządu.

Tusk przyznał, że kontekst jest oczywisty, ponieważ za naszą granicą toczy się wojna.

– Nieprzypadkowo Wielka Brytania – także dzięki osobistemu zaangażowaniu pana premiera Sunaka – i Polska, stanowią kapitalny przykład dobrej współpracy i koordynacji naszych działań

– mówił.

– Rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej współpracy w tych formatach, w jakich już i Wielka Brytania i Polska działają w sprawie obronności

– dodał wyrażając jednocześnie zadowolenie ze współpracy w ramach European Sky Shield Initiative.

– Współpraca między Polską a Wielką Brytania może być i będzie – jestem o tym przekonany – wzorcowym modelem także dla innych partnerów

– podkreślił Tusk.

Przyznał, że temat ten poruszali także podczas rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

– Nie ulega wątpliwości, że z tych różnych podejmowanych inicjatyw, w których nasze oba pastwa są aktywne, musi natychmiast narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa, która obejmie cały kontynent i Wielką Brytanię

– powiedział.

– I taka jest nasza wspólna intencja, musimy zakończyć ten czas pewnej konkurencji i współzawodnictwa, między różnymi inicjatywami na rzecz obrony Europy, Wielkiej Brytanii

– dodał.

– Musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełniej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak, żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw

– mówił.

Wyraził również zadowolenie, że obaj politycy „znaleźli wspólny język”.

– Wymieniliśmy także nasze doświadczenia i opinie na temat walki z nielegalną imigracją. Mamy tutaj zbieżne poglądy i podobną determinację

– mówił.

Premier podkreślił, że choć zdaje sobie sprawę z tego „z jak delikatną materią obcuje, zadaniem nr 1. każdego rządu jest ochrona swoich obywateli, ochrona swojego terytorium i kontrola swojej granicy”. Dodał, że w tym zakresie Polska i Wielka Brytania „będą szukały wspólnych przedsięwzięć”.

Premier Tusk dziękował brytyjskiemu premierowi za zrozumienie specyfiki polskiej sytuacji: granicy z Rosją i Białorusią.

Z kolei premier Rishi Sunak relacjonował, że rozmawiał z szefem polskiego rządu m.in. o wykorzystaniu zablokowanych rosyjskich aktywów, presji migracyjnej na granicy polsko – białoruskiej oraz współpracy energetycznej.

– Chciałbym powiedzieć o niesamowitej sile, jaka cechuje nasze relacje – mówił premier Wielkiej Brytanii. – Jesteśmy sojusznikami na zawsze

– dodał w języku polskim Sunak.

Szef brytyjskiego rządu zapewnił, że Wielka Brytania nie zapomni o tym, że to polscy piloci ratowali życie Brytyjczykom walcząc w bitwie o Anglię.

– Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie. Od dwóch lat pomagamy sąsiadowi Polski. Jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową to chcę jeszcze bardziej pomóc. Dlatego dziś ogłosiłem dodatkową pomoc (w wysokości) pół miliarda funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej wspomóc finansowanie zakupu sprzętu (dla Ukrainy)

– mówił.

Sunak zwrócił uwagę, że między Polską a Wielką Brytanią „jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo w tej sytuacji”.

– Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo ze wszystkich sojuszników NATO

– mówił.

Dodał, że podczas wizyty rozmawiano także o możliwościach przemysłu zbrojeniowego.

– Budujemy fregaty oraz nowy system obronny, który będzie bronił przestrzeni powietrznej nad Polską. Wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej

– powiedział.

Sunak przekazał, że w ramach wsparcia Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce Typhoon, które będą bronić polskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że w ramach trwającego do czerwca ćwiczenia NATO Seadfast Defender, do Polski zostanie wysłanych 16 tys. brytyjskich żołnierzy.

Jak mówił, z premierem Tuskiem rozmawiał również o „pogłębieniu współpracy w zakresie energetyki”. Zaznaczył też, że wartość wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią podwoiła się i sięga obecnie 30 mld funtów.