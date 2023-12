Żarski społecznik przy wsparciu innych wolontariuszy oraz firm, które mają na sercu dobro zwierząt skrzyknęli żaran w szczytnym celu. Akcja pod nazwą „Biegiem po karmę” ma pomóc zwierzętom z miejskiego schroniska oraz zachęcić do adopcji czworonogów. Mimo mroźnej niedzieli mobilizacja chcących pomagać braciom mniejszym zaskoczyła wszystkich.

W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy. Impreza jak co roku miała charakter biegowy. Wystarczyło więc przebiec symboliczne czterysta metrów i zostawić coś dla pasiaka czy kota, które zwłaszcza teraz, w okresie zimy wymagają opieki. A w schronisku jest ich sporo, bo to 87 psów i 42 koty. Jak mówią uczestnicy charytatywnego spotkania, jeśli da się radość tym doświadczonym przez los czworonogom, to już jest coś ważnego.- Pomóżmy im uwierzyć w dobro człowieka – dodają żaranie: