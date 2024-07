Od dziś mieszkańcy Żar mogą zgłaszać projekty zadań do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Można ubiegać się dofinansowanie do działań o charakterze inwestycyjnym, nieinwestycyjnym oraz ekologicznych. Miasto zabezpieczyło na te cele milion złotych.

Wnioski można składać do 2 sierpnia. – Zachęcamy do współtworzenia tego, co dziać się będzie w Żarach. Jesteśmy otwarci na pomysły mieszkańców – mówi rzeczniczka burmistrz Agnieszka Zychla:

– W tym roku wykluczyliśmy z ubiegania się o te środki wszystkie placówki miejskie, szkoły i przedszkola, więc cały milion oddajemy do dyspozycji mieszkańców – zaznacza Agnieszka Zychla:

Dodajmy, że zatwierdzone projekty przedstawione zostaną mieszkańcom 20 września.