Około 40 osób pracowało nad tworzeniem misternych, haftowanych i różnokolorowych serwet w Żarach. W sumie powstało ich ponad 200 i tworzą one całość w postaci barwnego parasola, który zawisł nad miejskim deptakiem.

Już po raz drugi zakończono wspólną inicjatywę mieszkańców i Żarskiego Domu Kultury. – Efekt końcowy naprawdę zadowala. Tegoroczna instalacja jest także nieci szersza od poprzedniej. Mamy nadzieję, że żaranie spacerując będą spoglądać w górę – mówi Sylwia Jeziorkowska zaangażowana w powstawanie projektu. Sami żaranie zaś podkreślają, że miło się patrzy na to wspólne dzieło. – To ręczne prace, a nie jakaś masowa produkcja, więc tym bardziej jest to wartościowe – dodają mieszkańcy: