Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed kolejną formą oszustwa. Tym razem naciągacze rozsyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie nadpłaconego podatku.

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o fałszywych wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych.

Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz adres Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają, że nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

– Ostrzegamy, że tego typu wiadomości nie zostały wysłane z serwerów resortu finansów, a otwieranie linków w nich zawartych jest niebezpieczne. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika

– czytamy w opublikowanym na ministerialnej stronie komunikacie.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nieotwieranie linków z podejrzanej korespondencji, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Treść komunikatu znajdziecie na stronie >>www.gov.pl<<.

Poniżej przykład fałszywego e-maila: