Mieszkaniec Zielonej Góry, który wystawił ofertę sprzedaży opon w internecie, stracił 20 tys. zł po ataku oszustów podszywających się pod znaną firmę kurierską.

– Nie klikajmy w przesłane nam linki, nie podawajmy żadnych wrażliwych danych, czy to przez telefon czy w internecie. Nie ma dnia, żebyśmy nie otrzymali zgłoszenia od oszukanych mieszkańców naszego powiatu, którzy przez nieostrożność w sieci tracą pieniądze” – poinformowała w czwartek (16 listopada) podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

W tym przypadku, mężczyzna umieścił ogłoszenie o sprzedaży opon na jednym z popularnych portali. Po kilkudziesięciu minutach przez komunikator internetowy zadzwoniła do niego kobieta, z informacją że chce kupić wystawiony towar. Zgodziła się na cenę i zaproponowała, że wyśle po niego kuriera znanej firmy.

Potem do mężczyzny przyszła informacja, że próba przelewu pieniędzy była nieudana, był w niej także link, na który miał się zalogować, żeby wskazać dane adresowe dla kuriera. Kiedy kliknął w tenże link otworzyła się strona łudząco podobna do oficjalnej strony znanej firmy kurierskiej.

Pokrzywdzony miał jednak problem z wypełnieniem zamieszczonego na stornie formularza. Wówczas skontaktowała się z nim rzekoma konsultantka przekonując go, że musi założyć mu konto na stronie firmy kurierskiej i w ten sposób wyłudziła od zielonogórzanina dane osobowe, konta bankowego i karty płatniczej.

Później, w celu weryfikacji konta założonego na stronie firmy kurierskiej oszustka poprosiła pokrzywdzonego o wygenerowanie kilku kodów blik na różne kwoty, w sumie kilka tys. zł. Po tym rozłączyła się, a numer telefonu, z którego wcześniej dzwoniła nagle stał się niedostępny.

Pokrzywdzony dopiero wtedy zaczął podejrzewać, że coś może być nie tak. Zalogował się na swoje konto bankowe i zauważył, że jest tam kilkadziesiąt transakcji, których nie autoryzował i z jego konta w sumie zostało skradzionych niemal 20 tys. zł.

– W opisanym przypadku zielonogórzanin stracił przez swoją nieostrożność prawie 20 tys. zł, natomiast często kwoty wypłacane przez oszustów są znacznie wyższe, na przykład biorą oni kredyty na konto pokrzywdzonych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zawsze mieli na uwadze, że możemy stać się ofiarą podobnego ataku oszustów

– podkreśliła insp. Barska.

Jak działają oszuści i jak ustrzec się przed nimi ustrzec

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji podają sposoby działania oszustów i metody, jak nie paść ofiarą podstępu.

Jak działają oszuści:

1. Sprzedajesz coś na portalu sprzedażowym.

2. Kupujący zgłasza się do ciebie ale tylko na komunikatorze.

3. Kupujący twierdzi, że wysłał pieniądze na portal aukcyjny i wysyła LINK gdzie rzekomo „odbierzesz” swoje pieniądze albo link do rzekomej firmy kurierskiej.

4. Klikasz w link, który przekieruje cię do fałszywej strony portalu sprzedażowego, banku albo firmy kurierskiej.

5. Ta fałszywa strona wymaga od ciebie podania danych dostępu do twojego konta bankowego albo danych twojej karty – czasem zadzwoni do ciebie „konsultant” żeby ci „pomóc”.

6. Oszuści w kilka minut robią sobie przelewy albo zaciągają kredyt na twoim koncie, a pieniądze wypłacają kodem blik w bankomacie.

7. Do ciebie może przyjść sms z banku z kodem potwierdzającym, albo prośba o zatwierdzenie transakcji w aplikacji bankowej – ale ty niestety nie czytasz dokładnie co potwierdzasz….

Jak ustrzec się oszustwa:

1. Za rzeczy sprzedawane na portalu sprzedażowym przyjmuj jedynie wpłaty na twoje konto.

2. Nie zgadzaj się na żadne „pośrednie” formy płatności. Żadnych linków i żadnych płatności „za pomocą” innych portali czy stron.

3. NIGDY nie klikaj w żadne linki przysłane przez obce osoby.

4. NIGDY nie podawaj danych do logowania do konta lub do karty na niesprawdzonych stronach internetowych ani przez telefon w rozmowie z obcymi osobami.

5. ZAWSZE loguj się do swojego banku z twojego komputera lub w twojej aplikacji w telefonie.

6. ZAWSZE czytaj smsy z banku i sprawdź jaką transakcję czy czynność potwierdzasz.