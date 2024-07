Policjanci z komisariatu w Gubinie zatrzymali obcokrajowca poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Jest on podejrzany o zabójstwo w Niemczech – powiedziała w piątek PAP kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Niemczech.

Dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał w poniedziałek zgłoszenie o awanturującym się pijanym kliencie lombardu. Mężczyzna zdążył uciec zanim na miejsce przyjechali policjanci.

Awanturnik został jednak zauważony przez mundurowych w pobliskim parku.

– Policjanci rozpoznali mężczyznę jako poszukiwanego przez policję niemiecką do sprawy zabójstwa. Został on zatrzymany i doprowadzony do komisariatu