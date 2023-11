Sejm powinien zaapelować do wszystkich europosłów, aby sprzeciwili się zmianom Traktatów UE. W ciągu 24 godzin w PE głosowany będzie pakiet poprawek radykalnie zmieniających Unię Europejską – mówił w Sejmie we wtorek (21 listopada) wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Szymon Hołownia nie poddał pod głosowanie uchwały ws. zatrzymania zmian w unijnych traktatach, które ograniczają suwerenność Polski.

We wtorek (21 listopada) w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE zalecającym zmianę unijnych Traktatów. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania ma mieć miejsce w środę.

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Jabłoński zauważył, że do momentu wznowienia obrad izby nie został nadany numer druku dla projektu zgłoszonej przez klub PiS uchwały, dotyczącej „zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej„. Złożył wniosek formalny o szybkie nadanie numeru druku i procedowanie go nie na komisji, a na posiedzeniu plenarnym.

– To, co wydarzy się w ciągu niecałych 24 godzin to sprawa niezwykle ważna. Głosowany będzie pakiet 267 poprawek, które w radyklany sposób – to nie są moje słowa, a cytat ze strony Parlamentu Europejskiego – zmieniają UE z organizacji suwerennych współpracujących ze sobą, ale odrębnych od siebie państw w twór, który będzie zarządzany centralistycznie

– powiedział.

Jabłoński podkreślił, że zdaniem klubu PiS kluczowe jest zwrócenie się we wtorek przez Sejm z apelem do wszystkich europosłów, aby sprzeciwili się tym zmianom.

Konrad Berkowicz (Konfederacja) powiedział, że wniosek sam w sobie jest dobry, jednak „śmieszne jest to, że składa go ktoś z PiS, który rządzi od ośmiu lat i prowadził, oprócz machania szabelką, politykę całkowitej uległości wobec UE”.

Maciej Konieczny (Lewica) zgłosił sprzeciw wobec „identyfikowaniu interesu Polski jako sprzecznego z integracją Europejską”.

– Europa wymaga reform, musi być sprawna na arenie międzynarodowej (..) do tego wymagany jest namysł i bardzo rozsądna reforma UE

– dodał.

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) podkreślił, że zmiany procedowane w PE dotyczą fundamentalnych kwestii w zakresie suwerenności Polski. Powiedział, że wśród wielu propozycji, pojawia się m.in. przeniesienie kompetencji państw członkowskich na poziom kompetencji UE. To takie dziedziny jak ochrona środowiska, polityka klimatyczna, bioróżnorodność – wymieniał Szynkowski vel Sęk.

Paweł Zalewski (Polska 2050) powiedział, że PiS uczynił wbrew interesom Polski swojego wroga z Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polska swoją suwerenność może wzmacniać właśnie dzięki Unii. Zaznaczył że proponowana przez PiS uchwała powinna być rozpatrywana w komisji ds. UE, a nie podczas posiedzenia plenarnego, a działanie wnioskodawców nazwał „hucpą”.

Minister w KPRM Michał Wójcik (Suwerenna Polska) podkreślał potrzebę przyjęcia przez Sejm projektu uchwały, zgłoszonego przez klub PiS. Dodał, że w tej sprawie odpowiednią uchwałę już przyjęła we wtorek Rada Ministrów.

– My swoją robotę jako Rada Ministrów dzisiaj już zrobiliśmy, bo przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie jednoznacznie mówiąc +nie+. Nie zgadzając się na to co robi Unia Europejska, to co ma być jutro głosowane

– stwierdził Wójcik.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie poddał pod głosowanie uchwały ws. zatrzymania zmian w traktatach UE

– Marszałek Hołownia uciekł od odpowiedzialności i nie poddał pod głosowanie uchwały ws. zatrzymania zmian w traktatach UE, które ograniczają naszą suwerenność. Robią grunt pod to, abyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju. Nie uda Wam się wmówić Polakom, że nic się nie dzieje

– napisał na platformie X Błaszczak.

Marszałek Sejmu mówił we wtorek, że do Sejmu wniesiono m.in. „projekt uchwały wzywającej rząd do de facto zablokowania prac nad zmianami traktatów UE”.

– Ten projekt jest bardzo poważnym projektem, bo chce nakładać zobowiązania uchwałą na polski rząd i polskich europosłów

– stwierdził Hołownia.

Jak zapowiedział, projekt zostanie skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

– Mam nadzieję, że komisja zajmie się nim, zamówi wszystkie potrzebne ekspertyzy, aby można było ocenić, co z nim robić dalej

– wskazał.

Sejm X kadencji kontynuuje swoje pierwsze posiedzenie, rozpoczęte w zeszłym tygodniu. W harmonogramie obrad na wtorek przewidziano wybory składów osobowych komisji sejmowych oraz wybór członków Trybunału Stanu.