– Z tej rozmowy wnioskuję, że wszystko będzie przebiegało tak, jak się spodziewamy. Tzn. powstanie rząd Mateusza Morawieckiego, przyjdzie tutaj po wotum zaufania. Dojdzie prawdopodobnie, w mojej ocenie, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, do drugiego kroku i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem – bo wierzę deklaracji pana prezydenta – dojdzie do szybkiego powołania tego rządu, który z tego drugiego kroku się wyłoni. Rządu, który w tym Sejmie dysponować będzie realną większością

– Na pewno będzie to rząd zupełnie inny niż ten, który do tej pory cały czas sprawuje swoje obowiązki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja odczytuję wynik tych wyborów w następujący sposób: wyborcy zadecydowali, że chcą zakończyć wojnę polsko-polską: chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny, chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. Dlatego przystąpiliśmy do tworzenia tego rządu od strony takiej, która jest najbardziej właściwa z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia Polski – czyli od strony programu

– Natomiast prezydent potwierdził te doniesienia, że za 7-8 dni (Mateusz Morawiecki) ma być gotowy ze składem swojego gabinetu, potem udać się do prezydenta, uzyskać powołania. Następnie ma 14 dni na to, żeby zawiadomić mnie, że jest gotów do wygłoszenia expose. Wtedy ja wyznaczam panu premierowi czas, posiedzenie, na którym może to expose wygłosić i Sejm może się do tego expose odnieść

– Słyszałem dzisiaj co prawda, że Mateusz Morawiecki ma niezwykłe plany dotyczące powołania ponadpartyjnego rządu – zaznaczył. – Bardzo się cieszę z tych deklaracji, tylko padają mniej więcej o rok za późno, to po pierwsze. Bo to przed wyborami trzeba było rozmawiać o tym, czy ma się zdolność koalicyjną i czy się lubi projekty jednych ugrupowań a innych nie lubi, a nie kiedy ma się nóż na gardle

– Natomiast na czym prezydent opiera swoją wiarę w sprawie rządu Mateusza Morawieckiego trochę nie wypadało mi pytać (…). Ja nie wierzę w to, w co wierzy prezydent, jeżeli chodzi o możliwość formowania większości przez Mateusza Morawieckiego

W piątek (17 listopada) Włodzimierz Karpiński oficjalnie otrzymał mandat europosła w miejsce wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana; mandat otrzymał również Witold Pahl, który zastąpi wybranego do Sejmu Bartosza Arłukowicza...

Mam nadzieję, że prezydium Sejmu zgodzi się ze mną, że powinniśmy jak najszybciej zacząć procedować już realne, przynoszące coś ludziom projekty ustaw i wierzę, że stanie się to bardzo szybko, po wszystkich tych kwestiach formalnych, które dziś mamy do załatwienia

Marszałek Szymon Hołownia wskazał, że „dziś przed nami stoją zadania absolutnie podstawowe: musimy w najbliższy wtorek wykreować wszystkie komisje sejmowe, musimy je ruszyć do pracy, bo one muszą się ukonstytuować”.

4. Marszałek Sejmu ws. Karpińskiego: próby robienia z tego hucpy politycznej są żałosne

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał w środę, że podpisał dokumenty informujące trzy osoby o pierwszeństwie przysługującym im w objęciu mandatu do Parlamentu Europejskiego. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL w czwartek opuścił areszt, w którym przebywał od lutego. Zatrzymano go w związku z tzw. aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. W piątek Włodzimierz Karpiński oficjalnie otrzymał mandat europosła w miejsce wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana.

Marszałek Hołownia pytany w piątek (17 listopada) na konferencji prasowej, czy uważa, że decyzja w tej sprawie była dobra, odpowiedział, że „nie jest to decyzja polityczna”.

– Polityka nie ma tu absolutnie nic do gadania. Jeżeli chodziłoby o przedstawiciela innego obozu politycznego, czy PiS-u, czy Konfederacji, czy Lewicy, czy jakiegokolwiek innego obozu, jeżeli znalazłby się w takiej sytuacji, to czynność Marszałka Sejmu jest czynnością urzędniczą. Ja po prostu nie mam żadnego wyboru i muszę podpisać postanowienie, które podpisałem o objęciu mandatu akurat przez pana Karpińskiego, ale wczoraj też podpisałem postanowienie o objęciu mandatu przez pana Witolda Pahla

– powiedział Hołownia.

Podkreślił, że to jest bardzo czytelnie opisana procedura.

– Jeżeli dochodzi do tego, że ktoś ma prawo objąć mandat, bo tak wynika z wyników wyborów (…), to Marszałek Sejmu ma obowiązek zawiadomić go o prawie, które mu przysługuje do objęcia tego mandatu korespondencją zwrotną, otrzymuje zgodę na objęcie tego mandatu i wtedy marszałek wydaje postanowienie o objęciu mandatu

– powiedział Hołownia.

Powtórzył, że nie była to decyzja polityczna, bo „to jest decyzja, której nie można nie podjąć”. Jak mówił, „każdy marszałek, który by nie podjął takiej decyzji ryzykowałby odpowiedzialność przed prokuraturą, przed Trybunałem Stanu”.

– Próby robienia teraz z tego hucpy politycznej, próby wmontowywania mnie teraz w jakieś opowieści o tym, że pierwsza decyzja marszałka to wypuszczanie przestępców z więzienia są po prostu żałosne

– powiedział marszałek.

Jak dodał, komentarze niektórych polityków PiS to „swego rodzaju łabędzi śpiew i próba przykrycia swojej własnej sytuacji i niekompetencji prawnej”.

– Ja nie wydawałem decyzji o wypuszczeniu pana Karpińskiego z aresztu. Te decyzje wydała Prokuratura Krajowa. Proszę do niej zwracać się w tej sprawie. Pytałem prawników sejmowych, jakie mogłyby być moje następne kroki jako marszałka Sejmu i byli jednoznaczni, że powinienem o tej sytuacji poinformować przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i ona dalej tę sprawę powinna procedować. Moje czynności kończą się na stwierdzeniu, że mandat w sposób ważny zgodny z polskim prawem został przez pana Karpińskiego objęty

– powiedział Hołownia.

Karpiński kandydował w 2019 r. w wyborach do PE z listy Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Posłem PE z tej listy został Krzysztof Hetman, który właśnie zdobył mandat do polskiego Sejmu. Do PE za Hetmana trafić powinna Joanna Mucha, lecz ona także została wybrana na posła do polskiego parlamentu. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Haidar, polityk zmarł jednak w maju br. Ostatecznie mandat europosła przypada więc kolejnemu kandydatowi – właśnie Karpińskiemu.