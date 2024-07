Stanowisko rządu na szczyt NATO, które otrzymałem, jest całkowicie zbieżne z polityką prowadzoną przez Polskę, przez poprzedni rząd, przeze mnie. Nie mam wobec tego stanowiska żadnych wątpliwości – powiedział we wtorek (9 lipca) w TVN24 prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda przebywa w Waszyngtonie, gdzie we wtorek wieczorem (9 lipca) rozpocznie się jubileuszowy szczyt w 75. rocznicę powstania NATO. We wtorkowym wywiadzie dla TVN24 prezydent został zapytany, czyje stanowisko przedstawi na tym szczycie – rządu, czy swoje. Prezydent zapewnił, że na szczycie NATO w Waszyngtonie przedstawi w stu procentach stanowisko rządu.

– odpowiedział prezydent.

Podkreślił, że może z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: „tak, przedstawię w stu procentach stanowisko rządu plus jeszcze pewne moje osobiste, dodatkowe elementy, które mieszczą się w zakresie merytorycznym stanowiska rządu”.

– Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, co pokazała zresztą ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która była wczoraj rano, mówimy absolutnie jednym głosem i nie ma co do tego żadnej rozbieżności. Chcę wszystkich uspokoić, tu nie ma żadnego konfliktu

– zaznaczył Andrzej Duda.

Jak zastrzegł „jedyna informacja rzeczywiście budząca emocje i wątpliwości, która pojawiła się ostatnio, to to, że gdzieś w resorcie finansów miałby być szykowany pomysł obniżenia wydatków na obronność”.

– Na pewno będę się temu sprzeciwiał, gdyby taki pomysł był. Minister obrony do mnie powiedział, że on absolutnie takiej sytuacji nie zaakceptuje i że to by dla niego oznaczało, że on się musi podać do dymisji. Rozumiem, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Polacy mogą być pewni, że ja będę tego bardzo pilnował